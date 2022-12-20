Dünya Kievde elektrik kesintileri sürüyor
AVRUPA

Kiev’de elektrik kesintileri sürüyor

Son saldırı dalgası neticesinde iki gün boyunca Kiev’de yaşanan su temini ve ısıtma hizmetlerinin sağlanması sorunu büyük ölçüde giderilmesine rağmen elektrik kesintileri sürüyor. Havaların oldukça soğuduğu Kiev’de yaşayanlar, evlerinde elektrik kesintilerinin olduğu saatlerde kentin birçok noktasında faaliyet gösteren “Yenilmezlik Noktaları” olarak bilinen yardım merkezlerine akın ediyor.

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Haber Merkezi AA
Kiev’de elektrik kesintileri sürüyor
Arşiv

Son saldırı dalgası neticesinde iki gün boyunca Kiev’de yaşanan su temini ve ısıtma hizmetlerinin sağlanması sorunu büyük ölçüde giderilmesine rağmen elektrik kesintileri sürüyor.

Havaların oldukça soğuduğu Kiev’de yaşayanlar, evlerinde elektrik kesintilerinin olduğu saatlerde kentin birçok noktasında faaliyet gösteren “Yenilmezlik Noktaları” olarak bilinen yardım merkezlerine akın ediyor.

Rusya’nın saldırılarında enerji tesislerinin hedef alınması sonucu Ukrayna’da yaşanan enerji sorunları nedeniyle devlet desteği ile uygulanmaya başlanan Yenilmezlik Noktaları projesiyle halka elektrik ve ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.

Söz konusu yardım merkezlerine telefon, bilgisayar gibi elektrikli aletlerini şarj etmek için getirenlere, çay ve kahve gibi sıcak içecekler de ikram ediliyor.

Kiev’in merkezinde kurulan bir yardım noktasına ısınmaya gelen 64 yaşındaki Tatiyana Gladenko, yaşadığı semtte elektrik kesintilerinin sürdüğünü belirtti.

Buraya ısınmaya geldiğini aktaran Gladenko, “Ev soğuk. Ben yalnız yaşıyorum. Bu çadır, evime çok yakın, bu yüzden buraya geliyorum. Isınmak için geldim.” dedi.

Kışın zor şartlarda yaşadıklarına rağmen evde kalmanın kendisi için büyük bir önem taşıdığını ifade eden Gladenko, “Evet zor da olsa önemli olan ben kendi evimde, Ukrayna’dayım. Tabii ki durum ağır ve tek isteğim tüm bunların (savaş) kısa bir süre içinde bitmesi.” şeklinde konuştu.

KİEV’DE İNSANLAR PEDAL ÇEVİREREK NOEL AĞACI İÇİN ENERJİ ÜRETİYOR

Öte yandan, Kiev’de halk, başkentin çeşitli noktalarında kurulan Noel ağaçları ve yılbaşı süslemeleri için pedal çevirerek enerji sağlıyor.

Kiev Tren İstasyonu’nda kurulan Noel ağacının yanına monte edilen özel bisiklete binenlerin pedal çevirmesi sonucu ağaçtaki ışıklar yanıyor.

İstasyonda bu sistemi kuran elektrik uzmanı 60 yaşındaki Viktor Vorjevitin, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun, ülkede elektrik kesintileri sürdüğü için Noel ağacının aydınlatmasının enerji tasarrufu yapılarak sağlanmasını talep ettiğini aktardı.

Vorjevitin, Ukrayna yapımı bir kondisyon bisikletini burada kurduğunu ifade ederek, insanların pedal çevirmesi sonucu Noel ağacındaki tüm süslemelerin yandığını belirtti.

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTIAtışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Anlaşma taslağı hazırlandı ancak Ukrayna heyeti ABD ile anlaşma metnini paylaştıktan sonra Kiev yönetimi çark etti. Geldiğimiz noktanın sorumlusu ABD ve NATO ittifakıdır” dedi.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.


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