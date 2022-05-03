Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kievde hayat normale dönüyor Özgürlük Meydanıdaki barikatlar kaldırıldı
AVRUPA

Kiev’de hayat normale dönüyor: Özgürlük Meydanı’daki barikatlar kaldırıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı’daki barikatlar da kaldırıldı. Savaş öncesi döneme geri dönülen meydanda, araç trafiği de eski haline gelmeye başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kiev’de hayat normale dönüyor: Özgürlük Meydanı’daki barikatlar kaldırıldı
Foto/arşiv

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev’de hayat normale dönüyor.

Güvenlik önlemlerinin azaltılmasıyla birlikte ilk olarak Kiev’deki Özgürlük Meydanı’na çıkan yollarda bulunan barikatlar kaldırıldı.

Savaş öncesi döneme geri dönülen meydanda, araç trafiği de eski haline gelmeye başladı.

Toplu ulaşımın yeniden kullanılmaya başlandığı kentte, Ukraynalılar da yeniden sokağa çıkmaya başladı. Kiev’in birçok noktasında bulunan kontrol noktalarının da kaldırıldığı görüldü.

Rus mayını nedeniyle iki bacağını da kaybeden hemşire hastanede evlendi
DÜNYA
Rus mayını nedeniyle iki bacağını da kaybeden hemşire hastanede evlendi

ABD Ukrayna Büyükelçiliği’ni yeniden Kiev’e taşıyor
DÜNYA
ABD Ukrayna Büyükelçiliği’ni yeniden Kiev’e taşıyor

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
DÜNYA
ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
Gizemli hepatit alarmı

Gizemli hepatit alarmı

​Üç çocuk daha hayatını kaybetti.
İsteyene 10 ay sonrasına sıra veriyor

İsteyene 10 ay sonrasına sıra veriyor

Yurt dışından getirdi büyük gelir elde etti.
Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar büyük bir güç çarpanı olacak demişti

​Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefi dünyayı şoke etti.

​Aydın'da alkollü sürücü dehşet saçtı.

​Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı.

​Geç kaldığı için iş arkadaşı tarafından darp edildi.
Görmek için akın ediyorlar

Görmek için akın ediyorlar

​Duyan herkes suyu için bu köye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.