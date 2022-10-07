Dünya Kievin kurtuluş savaşı
AVRUPA

Kiev’in kurtuluş savaşı

Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki Herson bölgesinde ilerlemesini sürdürürken, gözünü ilhak edilen bir diğer toprağı Luhanks’a çevirdi. Kurtarılan köy ve kent sayısı her geçen gün artarken Kiev yönetimi işgal süresince Ruslarla iş birliği yapan Ukraynalıların peşine düştü.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Kiev’in kurtuluş savaşı
Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen topraklarına yürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş ve Ukrayna’nın genel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukraynalı lider ordunun sadece dün, Herson bölgesindeki 3 yerleşim yerinin tekrar kontrol altına aldığını duyurdu. Ukrayna olarak 38 ülkenin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üyelik için başvurduklarını kaydeden Zelenski, “Dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya’dan Japonya’ya, ABD’den Güney Kore’ye, Kanada’dan Türkiye’ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak” ifadelerini kullandı. Hükümet yetkilileri ile yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları ele aldığını da belirten Ukrayna Devlet Başkanı, “Açık söylüyorum; kış zor olacak ama rahat geçirmek için gaz, kömür ve gereken her şeyi biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Ukrayna kuvvetlerinin Rus ordusuna karşı cephede ilerleyişinin sürdüğünü söyleyen Zelenski, Herson bölgesinde Novovoskresenske, Novogrigorivka ve Petropavlivka gibi yerleşimlerin, sözde referandumdan kurtarıldığını ve özgürlüğüne kavuşturulduğunu vurguladı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da sosyal medya hesabından video ile Ukrayna askerlerinin geri aldığı bölgeleri paylaştı.

YENİ HEDEF: LUHANSK

Herson’da elde edilen ilerlemenin ardından Ukrayna ordusu gözünü Luhanks’a dikmiş durumda. Kiev’e bağlı Luhansk Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, Ukrayna ordusunun bölgedeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçtiğini bildirdi. Söz konusu bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini aktaran Gaidai, “Luhansk bölgesinin işgalden kurtarılması başladı. Birkaç yerleşim yeri Rus ordusundan çoktan kurtarıldı ve orada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şimdiden Ukrayna bayrağını dalgalandırıyor” ifadelerini kullandı.

KİEV CADI AVI BAŞLATTI

Rus kuvvetlerinin aylarca işgal altında tuttuğu yerleşim merkezlerinin Ukrayna ordusu tarafından geri alınmasının ardından söz konusu bölgelerde işgal süresince Ruslarla iş birliği yapan kişilerin peşine düşüldü. Kiev, bin 309 şüpheli hakkında soruşturma ve 450 iş birlikçi hakkında da adli işlemleri başlattığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko ise hukuki sürecin işlemediğini belirterek “İş birlikçilere yönelik bir av ilan edildi ve yaşamları kanunla korunmuyor. İstihbarat servislerimiz onları ortadan kaldırıyor, domuz gibi vuruyor” diye konuştu.

Putin kayıpları kabul etti

  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus öğretmenlere yaptığı bir konuşmada Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde askeri başarısızlıklarını kabul eden açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonunda videosu yayınlanan Putin, “Yeni bölgelerimizde durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesi için çalışıyoruz” dedi. Askeri uzmanlar, işgal bölgelerinde verilen askeri kayıplarla eş zamanlı gelen Putin’in açıklamalarını, “Rusya’nın mağlubiyet nedeniyle teyakkuzda olduğu” şeklinde yorumladı. Rus lider, ilan edilen ‘kısmi seferberlik’ için düzeltmeler içeren bir kararname imzaladığını da sözlerine ekledi.

Rus kuvvetleri Zaytsevo’yu ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 12 zırhlı araç ile 14 otomobilin yok edildiğini iddia etti.

İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü
DÜNYA
İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü

Harita değiştiren işgaller: İsrail Hindistan ve İngiltere sınırları zorla yeniden çizdi
DÜNYA
Harita değiştiren işgaller: İsrail Hindistan ve İngiltere sınırları zorla yeniden çizdi
Mevlit Kandili sevinci

Mevlit Kandili sevinci

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.
Şırnakta geziciler keşfetti

Şırnak'ta geziciler keşfetti

Doğa harikası kanyonu görenler hayran kalıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
12 madde daha kabul edildi

12 madde daha kabul edildi

​İnternet haberciliğinde yeni dönem...

​'Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için geliyor'

​Altılı masada bir çatlak daha: Büyük ortaktan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü' tepkisi.

Savcı 12 sanık için hapis 91 sanık için beraat talep etti.

18 terörist etkisiz hale getirildi.

​İkna etmek için ayağına kadar gitmişti: ABD'yi şaşırtan karar.

İstanbul ve 18 il için sarı kodlu uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.