Kiev’in kurtuluş savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş ve Ukrayna’nın genel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukraynalı lider ordunun sadece dün, Herson bölgesindeki 3 yerleşim yerinin tekrar kontrol altına aldığını duyurdu. Ukrayna olarak 38 ülkenin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üyelik için başvurduklarını kaydeden Zelenski, “Dünyanın ekonomik potansiyelinin büyük kısmı burada. Avusturya’dan Japonya’ya, ABD’den Güney Kore’ye, Kanada’dan Türkiye’ye kadar. Ukrayna da bu format bünyesinde aralarında olacak” ifadelerini kullandı. Hükümet yetkilileri ile yaklaşan kış mevsimine hazırlıkları ele aldığını da belirten Ukrayna Devlet Başkanı, “Açık söylüyorum; kış zor olacak ama rahat geçirmek için gaz, kömür ve gereken her şeyi biriktiriyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Ukrayna kuvvetlerinin Rus ordusuna karşı cephede ilerleyişinin sürdüğünü söyleyen Zelenski, Herson bölgesinde Novovoskresenske, Novogrigorivka ve Petropavlivka gibi yerleşimlerin, sözde referandumdan kurtarıldığını ve özgürlüğüne kavuşturulduğunu vurguladı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da sosyal medya hesabından video ile Ukrayna askerlerinin geri aldığı bölgeleri paylaştı.

YENİ HEDEF: LUHANSK

Herson’da elde edilen ilerlemenin ardından Ukrayna ordusu gözünü Luhanks’a dikmiş durumda. Kiev’e bağlı Luhansk Askeri İdaresi Başkanı Sergei Gaidai, Ukrayna ordusunun bölgedeki yerleşim yerlerinde yeniden kontrolün sağlanması için harekete geçtiğini bildirdi. Söz konusu bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini aktaran Gaidai, “Luhansk bölgesinin işgalden kurtarılması başladı. Birkaç yerleşim yeri Rus ordusundan çoktan kurtarıldı ve orada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şimdiden Ukrayna bayrağını dalgalandırıyor” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KİEV CADI AVI BAŞLATTI

Rus kuvvetlerinin aylarca işgal altında tuttuğu yerleşim merkezlerinin Ukrayna ordusu tarafından geri alınmasının ardından söz konusu bölgelerde işgal süresince Ruslarla iş birliği yapan kişilerin peşine düşüldü. Kiev, bin 309 şüpheli hakkında soruşturma ve 450 iş birlikçi hakkında da adli işlemleri başlattığını duyurdu. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko ise hukuki sürecin işlemediğini belirterek “İş birlikçilere yönelik bir av ilan edildi ve yaşamları kanunla korunmuyor. İstihbarat servislerimiz onları ortadan kaldırıyor, domuz gibi vuruyor” diye konuştu.

Putin kayıpları kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus öğretmenlere yaptığı bir konuşmada Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde askeri başarısızlıklarını kabul eden açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonunda videosu yayınlanan Putin, “Yeni bölgelerimizde durumun yakın zamanda istikrarlı hale gelmesi için çalışıyoruz” dedi. Askeri uzmanlar, işgal bölgelerinde verilen askeri kayıplarla eş zamanlı gelen Putin’in açıklamalarını, “Rusya’nın mağlubiyet nedeniyle teyakkuzda olduğu” şeklinde yorumladı. Rus lider, ilan edilen ‘kısmi seferberlik’ için düzeltmeler içeren bir kararname imzaladığını da sözlerine ekledi.

Rus kuvvetleri Zaytsevo’yu ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 120’den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 12 zırhlı araç ile 14 otomobilin yok edildiğini iddia etti.

REKLAM

DÜNYA İşgalin zararı 349 milyar dolar: Ukrayna ekonomisinde büyük çöküntü