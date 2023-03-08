Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı

Yaklaşan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde geçirdiği otoriter sürüklenmeye karşı durmak için çok önemli bir fırsattır. Erdoğan kasıtlı olarak kuvvetler ayrılığını ve siyasi çoğulculuğu hedef almış, siyasi muhalefete açıkça zulmetmiştir. Demokrasinin, sivil özgürlüklerin ve kuvvetler ayrılığının tek bir siyasi projeden daha önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmenin zamanı gelmiştir.