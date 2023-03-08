Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyurduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Avrupa'dan ilk destek geldi. Avrupa Birliği'ndeki (AB) sosyal demokrat partililerin oluşturduğu
Avrupa Sosyalistler Partisi (PES),
Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na internet sitesinden yaptıkları bir açıklamayla desteklerini ifade etti.
'Üye partimiz CHP'ye güçlü destek'
'Üye partimiz CHP'ye güçlü destek'
PES'in duyurusunda şu ifadeler yer aldı:
"Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES), mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye muhalefetinin ortak adayı olarak üye partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçlü bir şekilde desteklemektedir.
Adalet Yürüyüşü hatırlatıldı
Adalet Yürüyüşü hatırlatıldı
Kılıçdaroğlu, geniş tabanlı muhalefet bloğu Millet İttifakı'nı oluşturan en büyük siyasi parti olan ana muhalefet partisi CHP'nin lideridir. Kılıçdaroğlu 2017 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde Türkiye'de demokrasinin dağılmasına karşı çıkmak için 280 mil uzunluğundaki ünlü 'Adalet Yürüyüşü'ne liderlik etmiştir.
Kılıçdaroğlu 2002'den beri milletvekili, 2010'dan beri de CHP'nin lideridir."
Erdoğan'a ardı ardına suçlamalar
Erdoğan'a ardı ardına suçlamalar
Yaklaşan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde geçirdiği otoriter sürüklenmeye karşı durmak için çok önemli bir fırsattır. Erdoğan kasıtlı olarak kuvvetler ayrılığını ve siyasi çoğulculuğu hedef almış, siyasi muhalefete açıkça zulmetmiştir. Demokrasinin, sivil özgürlüklerin ve kuvvetler ayrılığının tek bir siyasi projeden daha önemli olduğunu net bir şekilde ifade etmenin zamanı gelmiştir.
Avrupalı sosyalistler ve demokratlar, muhalefet partilerini Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleştikleri için takdir etmektedir. Bu özgüvenli hamle Millet İttifakı'ndaki demokratik güçleri birleştirmekte ve adil bir Türkiye'ye bir adım daha yaklaştırmaktadır."
#chp
#kemal kılıçdaroğlu
#Avrupa Sosyalistler Partisi
3 saat önce
Kılıçdaroğlu'na Avrupa Sosyalistler Partisi'nden destek mesajı
ABD harekete geçti: Twitter'a inceleme kararı
Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi
KPSS tarihlerini belli oldu: ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
Osmaniye'de kurulması planlanan konteyner kentlerin 252'si tamamlandı
TÜSİAD'dan 'İstanbul Sözleşmesi' vurgulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı