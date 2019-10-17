Dünya Kimden ABDye atlı mesaj
ASYA

Kim’den ABD’ye atlı mesaj

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Paektu Dağı’na çıkarak, ailesinin propaganda sembolü beyaz atla poz verdi. Kim, ABD yaptırımlarına karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Acı öfkeye dönüştü” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

HANEDANLIĞIN ANA YURDU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore yarım adasındaki en yüksek nokta olan ve “Kim hanedanlığının ana yurdu” sayılan Paektu Dağı’na çıktı. Ailesinin propaganda sembolü sayılan beyaz atla objektiflere poz veren Kim, daha sonra Samjiyon bölgesindeki inşaat şantiyelerini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore lideri, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarına karşı mücadele edeceğini bildirdi.

İMTİHANLAR GÜÇLENDİRDİ

Kim Jong-un, Kore yarım adasındaki en yüksek nokta olan Paektu Dağı’na çıktı.

Kim, “Sonu gelmeyen yaptırımlar, düşman güçlerin baskıları ve karşımıza çıkan zorluk ve imtihanlar yüzünden ülkemiz müşkül durumda. Ancak halkımız imtihanlardan geçerek güçlendi, gelişmenin yolunu buldu ve bunlar karşısında nasıl her zaman kazanacağını öğrendi” ifadelerini kullandı. ABD’nin ülkesine verdiği acının öfkeye dönüştüğünü söyleyen Kuzey Kore lideri, “Kendi çabalarımızla gelişme ve zenginliğin yolunu açabiliriz” dedi.

YENİ OPERASYON HABERCİSİ Mİ?

  • Kuzey Kore medyası, Kim’in at sırtındaki pozlarını “dünyayı hayretler içinde bırakacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir operasyonun habercisi” olarak yorumladı. Reuters ajansı, Kim’in önemli kararlar öncesinde bu dağa çıktığına dikkat çekti. Kim, 2017 sonunda Kuzey Kore’nin en büyük kıtalararası balistik füzesini denemesinden birkaç gün sonra ve Güney Kore’yle diyalog açılımında bulunduğu yeni yıl konuşmasından önce yine bu dağa çıkmıştı. Bazı uzmanlar ise, Kuzey Kore’nin bir uzay programı başlatma olasılığından söz ediyor.

Korumalar Kuzey Kore lideri Kim'in treninin tozunu aldı
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Korumalar Kuzey Kore lideri Kim'in treninin tozunu aldı
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