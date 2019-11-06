Kiralık Katil Türkiye'yi hedef aldı

Ortadoğu’da Türkiye’yi hedef alan eylemlerin ardındaki tetikçi Muhammed Dahlan bir kez daha sahneye çıktı. Dubai merkezli Suudi Arabistan sermayeli MBC kanalına geniş bir röportaj veren Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri tetikçisi Muhammed Dahlan, Türkiye’yi hedef alan hakaret ve kara propagandaya başvurdu. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin aktardığı röportajda, Türkiye’ye içeriden ve dışarıdan düzenlenen başta FETÖ darbe girişimi gibi birçok karanlık operasyonun arkasındaki isim olan Muhammed Dahlan’ın birkez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koyduğu görüldü. Dahlan röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti “düşmanlarım” olarak niteledi. Dahlan’ın röportajda Katar ve Filistin’i Türkiye’den koparma planı yürüttüğünü de ortaya koydu. Dubai merkezli MBC kanalının kontrolünün perde arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu biliniyor.

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İSRAİL AĞZIYLA KONUŞTU

MBC’de İsrail ağzıyla konuşan Muhammed Dahlan, Türkiye’ye ilişkin, “Ortadoğu’da Osmanlı İmparatorluğu’nu canlandırma peşinde koştuğu” kara propagandasına başvurdu. 15 Temmuz FETÖcü darbe girişimindeki rolünü Dahlan aynı röportajda reddetti. Ne var ki Dahlan’ın FETÖcü darbe girişimindeki rolü de dahil Türkiye’yi hedef alan operasyonları daha önce ortaya çıkmıştı.

KATAR’A GÖZDAĞI

Muhammed Dahlan, Türkiye ile birlikte önemli işbirliklerine imza atan Katar’ı da tehdit etti. Dahlan, “Katar, Türkiye ve İran ile birlikte hareket etmek yerine Arap ülkeleriyle birlikte çalışmalı” sözleriyle Abu Dabi ve Riyad’ın bölgesel politikasının da sözcülüğünü yaptı.

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FİLİSTİN’İ KOPARACAK

Skandal röportajda, Dahlan, 2011 senesinde kovulduğu Filistin’in, Mahmud Abbas yerine başkanlık görevine talip olduğunu da söyledi. Dahlan’ın daha önce Filistin’de Hamas ve Mahmud Abbas’a karşı darbe planladığı ortaya çıkmıştı. Dahlan’ın amacının Filistin’i Türkiye ve Katar’dan kopartarak BAE uydusu haline getirmek olduğu biliniyor.

Casusları İstanbul’da yakalandı

BAE casusları

Nisan ayında İstanbul’da yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüten iki istihbarat ajanın, kiralık katil Muhammed Dahlan’a yakın çalıştıkları tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklaşa operasyonuyla ele geçirilen iki BAE casusu “siyasi ve askeri casusluk” ile “uluslararası casusluk” suçlarından tutuklandı. Dahlan adına çalışan iki casusun, Türkiye’de yaşayan Arap muhalifleri takip ettiği belirlendi.

15 Temmuz’u planladı

Gerçek Hayat dergisi Ocak 2016’da Muhammed Dahlan’ın Mısır’da 2013 yılında gerçekleşen Sisi darbesinin bir benzerini Türkiye’de gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belgelemişti. Habere göre Dahlan 14 Aralık tarihinde Abu Dhabi’deki ofisinde medya dünyası ve siyasetçilerden oluşan 15 kişilik bir grupla toplantı yaptı. Toplantıda Erdoğan aleyhine yürütülecek kampanya kararlaştırıldı. Alınan kararlara göre, Arap medyası ve muhalif Türk medya tarafından Er?doğan’la ilgili kötü algı oluşturacak ve yayacak. Türkiye’deki Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi muhaliflerine destek verilecek, finansal destek sağlanacak. Türkiye’de kaosun yayılması, güven?liğin zedelenmesi ve Erdoğan’a karşı ayaklanmalar ol?ması adına PKK’ya destek verilecek. Son olarak ise ordu içinde Erdoğan ve Ak Parti’ye muhalif askerlere destek verileceği kararlaştırıldı. Bu toplantıdan yalnızca 7 ay sonra 15 Temmuz FETÖcü darbe girişimi yapıldı. Dahlan’ın darbeden kısa süre önce FETÖ’ye fon aktardığı ve elebaşı Fetullah Gülen ile BAE adına temasa geçtiği belirlendi.

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