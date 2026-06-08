Kırgız hava yolu şirketlerinin AB yasağı kalktı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Mart ayında ülkede gerçekleştirdiği yerinde değerlendirme ziyaretleri, teknik istişareler ve Brüksel'deki savunmaların ardından ülkenin kaydettiği ilerlemeyi takdir ettiğini açıkladı. Bu doğrultuda 2006 yılından beri yürürlükte olan Kırgız şirketlerine yönelik Avrupa Birliği uçuş yasaklarının kaldırıldığı ifade edildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Kırgızistan'a ait tüm hava yolu şirketlerini kara listeden çıkardığı bildirildi.
Açıklamada, bu kararın 19-21 Mayıs tarihlerinde AB Havacılık Güvenliği Komitesi'nde alındığı ve yakın zamanda Avrupa Komisyonu'nun resmi yönetmeliğiyle yürürlüğe gireceği belirtildi.
2006'dan bu yana yasaklıydı
Avrupa Komisyonu'nun, martta Kırgızistan'a gerçekleştirilen yerinde değerlendirme ziyaretlerinin, teknik istişarelerin ve Brüksel'deki başarılı savunmalarının ardından ülkenin kaydettiği ilerlemeyi yüksek takdirle karşıladığı ifade edildi.
Ülke, uluslararası güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle 2006'dan bu yana bu listede yer alıyor ve Kırgız hava yolu şirketlerinin AB hava sahasını kullanması yasaklanıyordu.