Kırgızistan'da darbe girişimi: İstihbarat geçit vermedi

yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu grup, dövülmüş ve yarı çıplak bir bayanın yardım çığlıklarını içerecek sahte bir video çekmeyi planlıyordu. Böylece yerel halkı yabancı uyruklu vatandaşlara karşı kışkırtmak suretiyle kitlesel isyanlar çıkarmayı istiyordu. Daha sonra özel eğitimli ve silahlarla donatılmış gruplar da Bişkek'in çeşitli noktalarındaki yabancıların iş yerlerinde ve ikamet ettikleri yerlerde çatışmalar ve saldırılar düzenlemeyi planlıyordu." ifadesi yer aldı.