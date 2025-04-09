Kırgızistan'da darbe girişimi: İstihbarat geçit vermedi

Kırgızistan'da darbe yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ismi belirtilmeyen grubun ülkedeki tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve kitlesel isyan girişiminin engellendiği ifade edildi. Öte yandan açıklamada, söz konusu grubun sahte bir video ile yerel halkı yabancı uyruklu halka karşı kışkırtmayı amaçladığı da kaydedildi.
Kırgızistan yönetimi, kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma girişimi planları yaptığı iddia edilen bir grubun engellendiğini duyurdu.
"Tüm üyeler gözaltına alındı"
Açıklamada, ismi belirtilmeyen grubun ülkedeki tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve kitlesel isyan girişiminin engellendiği ifade edildi.
Sahte video ile isyan hazırlığı
Açıklamada, "Bu grup, dövülmüş ve yarı çıplak bir bayanın yardım çığlıklarını içerecek sahte bir video çekmeyi planlıyordu. Böylece yerel halkı yabancı uyruklu vatandaşlara karşı kışkırtmak suretiyle kitlesel isyanlar çıkarmayı istiyordu. Daha sonra özel eğitimli ve silahlarla donatılmış gruplar da Bişkek'in çeşitli noktalarındaki yabancıların iş yerlerinde ve ikamet ettikleri yerlerde çatışmalar ve saldırılar düzenlemeyi planlıyordu." ifadesi yer aldı.
Organizatörlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, grup üyelerinin sosyal medyada ayaklanma ve hükümete isyan ifadeleri paylaşıldı.
Basınla paylaşılan fotoğraflarda, grup üyelerinin üzerinden çok sayıda tabanca, silah ve dürbün çıktığı görüldü.