Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kırgızistan'da darbe girişimi: İstihbarat geçit vermedi

Kırgızistan'da darbe girişimi: İstihbarat geçit vermedi

22:129/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Kırgızistan'da darbe girişiminde bulunan grup üyelerinin üzerinden çok sayıda tabanca, silah ve dürbün çıktığı görüldü.
Kırgızistan'da darbe girişiminde bulunan grup üyelerinin üzerinden çok sayıda tabanca, silah ve dürbün çıktığı görüldü.

Kırgızistan'da darbe yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ismi belirtilmeyen grubun ülkedeki tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve kitlesel isyan girişiminin engellendiği ifade edildi. Öte yandan açıklamada, söz konusu grubun sahte bir video ile yerel halkı yabancı uyruklu halka karşı kışkırtmayı amaçladığı da kaydedildi.

Kırgızistan yönetimi, kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma girişimi planları yaptığı iddia edilen bir grubun engellendiğini duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi
'nden yapılan yazılı açıklamada,
darbe
yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Tüm üyeler gözaltına alındı"

Açıklamada, ismi belirtilmeyen grubun ülkedeki tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve kitlesel isyan girişiminin engellendiği ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE)
firarda bulunan bir kişinin yönetimindeki grup hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, gözaltındakilerin "
darbe yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma
" hazırlıkları içinde olduğu bilgisi verildi.

Sahte video ile isyan hazırlığı

Açıklamada, "Bu grup, dövülmüş ve yarı çıplak bir bayanın yardım çığlıklarını içerecek sahte bir video çekmeyi planlıyordu. Böylece yerel halkı yabancı uyruklu vatandaşlara karşı kışkırtmak suretiyle kitlesel isyanlar çıkarmayı istiyordu. Daha sonra özel eğitimli ve silahlarla donatılmış gruplar da Bişkek'in çeşitli noktalarındaki yabancıların iş yerlerinde ve ikamet ettikleri yerlerde çatışmalar ve saldırılar düzenlemeyi planlıyordu." ifadesi yer aldı.

Organizatörlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, grup üyelerinin sosyal medyada ayaklanma ve hükümete isyan ifadeleri paylaşıldı.

Basınla paylaşılan fotoğraflarda, grup üyelerinin üzerinden çok sayıda tabanca, silah ve dürbün çıktığı görüldü.



#Kırgızistan
#Darbe Girişimi
#İstihbarat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle: Şampiyonlar Ligi PSG Aston Villa maçı TRT 1 şifresiz canlı izleme ekranı