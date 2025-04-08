Kırgızistan'da devrim şehitleri anıldı

Kırgızistan'da 2010'daki halk devrimi sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen 100'e yakın kişi anıldı. Resmi anma töreni, başkent Bişkek'teki halkın mücadelesini simgeleyen 7 metre yüksekliğindeki siyah beyaz anıtın önünde gerçekleştirildi. Katılımcılar, anıta çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ülkede 7 Nisan 2010'da demokratikleşme ve çeşitli sosyal taleplerle başlayan yönetim karşıtı olayların sonunda iktidar devrilmiş, güvenlik güçlerinin muhalefetin yandaşlarına açtığı ateş sonucu 100'e yakın kişi yaşamını yitirmişti. Dönemin Devlet Başkanı Kurmanbak Bakiyev ülkeden kaçarak Belarus'a sığınmıştı.