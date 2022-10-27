​Kırım santrali drone saldırısının hedefi oldu

Rusya'da bulunan Sivastopol valisi Mikhail Razvozhayev Telegram'da, "Bugün gece Balaklava termik santraline bir İHA (insansız hava aracı) saldırısı oldu" dedi. “Transformatör minimum düzeyde hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı” diye konuştu.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı anı
Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı. Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi kameraya yansıdı. Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.
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