Kızılötesi ile uzaylı arayacaklar

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Galileo Projesi’nden bilim insanları, Dünya’nın semalarını kızılötesi ışınlarla tarayacak yapay zekâ destekli bir kamera sistemi geliştirilmesini önerdi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 2021 yılında Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) hakkında gizliliği kaldırılmış bir rapor yayımlamıştı. Savunma Bakanlığı da o tarihten bu yana yıllık UAP raporları yayınlıyor. Son olarak hazırlanan yeni çalışmada, gökyüzünün tamamını kapsayan "Dalek" isimli kızılötesi kamera sisteminin geliştirilmesi öneriliyor.