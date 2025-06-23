Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından Berlin'de düzenlenen özgür Filistin yürüyüşünün paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Artık bir dünya savaşına yaklaşıyoruz. Netanyahu, Filistin'i bombalamayı bırakmalı, ateşkes ilan etmeli ve tüm insanlığı riske atmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.