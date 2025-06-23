Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro: Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel krize dikkat çekerek "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı" ifadelerini kullandı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından Berlin'de düzenlenen özgür Filistin yürüyüşünün paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Artık bir dünya savaşına yaklaşıyoruz. Netanyahu, Filistin'i bombalamayı bırakmalı, ateşkes ilan etmeli ve tüm insanlığı riske atmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.