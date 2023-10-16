Kolombiya İsrail ile dış ilişkileri askıya aldı

İsrail ile dış ilişkileri askıya almamız gerekiyorsa alırız. Soykırımı desteklemiyoruz. Kolombiya Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmez. Latin Amerika'yı Kolombiya ile gerçek anlamda dayanışma göstermeye davet ediyorum. Büyük Chaco savaşında olduğu gibi son sözü tarihin birikimi söyleyecektir. Ne Yair Klein ne de Raifal Eithan, Kolombiya'daki barışın tarihinin ne olduğunu söyleyemeyecek. Kolombiya'daki katliamı ve soykırımı onlar başlattı. İsrail halkından Kolombiya'daki barışa, Filistin ve dünya barışına yardım etmelerini talep ediyorum.