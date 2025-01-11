Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kolombiya ve Kenya'da peş peşe uçak kazaları

Kolombiya ve Kenya'da peş peşe uçak kazaları

10:2011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kolombiya ve Kenya'daki kazalarda can kaybı yaşandı
Kolombiya ve Kenya'daki kazalarda can kaybı yaşandı

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki kırsal alanda 8 Ocak'ta meydana gelen uçak kazasında, 10 yolcudan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, Kenya'nın kuzeyindeki Malindi kasabasında yol kenarına düşen bir uçak, 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Kolombiya Antioquia Valisi Eugenio Prieto, yaptığı açıklamada, uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını belirtti. Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunacağını söyledi.



Kenya'nın kuzey sahilindeki Malindi kasabasında da bir uçak yol kenarına düştü. Yetkililerden yapılan açıklamada, Cessna 172 model uçağın, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığı ve kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığı belirtildi.





#Kenya
#Kolombiya
#uçak kazası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye sabah saat 08.30'da duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 14.469 TL en düşük maaşa ek 21.000 TL...