Kolombiya ve Kenya'da peş peşe uçak kazaları

Kolombiya Antioquia Valisi Eugenio Prieto, yaptığı açıklamada, uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını belirtti. Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunacağını söyledi.