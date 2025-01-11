Kolombiya ve Kenya'da peş peşe uçak kazaları

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki kırsal alanda 8 Ocak'ta meydana gelen uçak kazasında, 10 yolcudan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, Kenya'nın kuzeyindeki Malindi kasabasında yol kenarına düşen bir uçak, 3 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
Kolombiya Antioquia Valisi Eugenio Prieto, yaptığı açıklamada, uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını belirtti. Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunacağını söyledi.
Kenya'nın kuzey sahilindeki Malindi kasabasında da bir uçak yol kenarına düştü. Yetkililerden yapılan açıklamada, Cessna 172 model uçağın, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığı ve kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığı belirtildi.