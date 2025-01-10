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Rusya son bir haftada 8 ATACMS füzesini düşürdüğünü duyurdu

Rusya son bir haftada 8 ATACMS füzesini düşürdüğünü duyurdu

17:3910/01/2025, Cuma
AA
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Ukrayna, Rusya'ya karşı Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullanıyor
Ukrayna, Rusya'ya karşı Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde Amerikan yapımı 8 Kara Taktik Füze Sistemi (ATACMS) füzesinin Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 4-10 Ocak tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.


Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim ve depolama merkezleri, mühimmat depoları, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu kaydedildi.


Açıklamada,
"ABD yapımı 8 ATACMS füzesi ve 41 HIMARS füzesi, Fransız yapımı 5 Hammer güdümlü bomba ile 689 İHA Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü."
ifadesine yer verildi.


91 Ukraynalı asker esir alındı


Luhansk bölgesindeki Nadiya, Donetsk bölgesinde de Kurahovo ve Daçenskoye yerleşim birimlerinin son bir haftada Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 91 Ukraynalı askerin esir alındığı aktarıldı.


Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 39 bin 896 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 467 tank ve zırhlı araç, 1507 çok namlulu roketatar, 20 bin 385 obüs ve havan topu ile 30 bin 135 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde 50 bin 600 askerini, 296 tankını, 222 piyade savaş aracını, 161 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1520 zırhlı aracını kaybettiği vurgulandı.



#Rusya
#savaş
#Ukrayna

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