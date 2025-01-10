Çeçen özel kuvvetler birimi "Akhmat"ın komutanı Apti Alaudinov ile aşırı sağcı paramiliter grup "Rusiç"in lideri Aleksey Milçakov (Sırp lakaplı), yeni bir videoda bir araya geldi. Görüşmenin, Rus silahlı kuvvetlerindeki artan etnik gerginlikleri yatıştırma amacı taşıdığı ifade edildi.





"Kazanacağız çünkü enternasyonalizmi benimsiyoruz"





Alaudinov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Milçakov’un "atalarımızın köklerine dönüş" temalı milliyetçiliğini, kabul edilebilir bir vatanseverlik biçimi olarak tanımladı. Milçakov ise toplantının tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirterek, "Kimse burada birinin baskı gördüğünü ya da birine boyun eğdiğini düşünmesin" dedi. Ayrıca, eleştirilere karşılık olarak, "Uzatılan her dostluk elini kabul etme hakkına sahibim. Kazanacağız çünkü enternasyonalizmi benimsiyoruz" şeklinde konuştu.









Akhmat grubu nedir?





Akhmat Grubu, Çeçen Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov tarafından 2022 yılında kurulan ve Ukrayna'da savaşan Çeçen özel kuvvetler birimidir. "Elit özel kuvvetler" olarak tanımlanan bu grup, dört gönüllü taburdan oluşmakta olup, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgalinde aktif rol oynamaktadır.





Apti Alaudinov kimdir?





1973 yılında Stavropol bölgesindeki Gorni köyünde doğan Apti Alaudinov'un, 1990'lı yıllarda babası ve ağabeyi, Çeçen ayrılıkçı Cahar Dudayev'in destekçilerine karşı yapılan savaşlarda öldü. Grozni savaşlarında ayrılıkçı Çeçenlere karşı yapılan çatışmalarda Rusya hükümetinin yanında savaşan Alauddinov’un ailesinden yaklaşık 20 kişi Çeçen ayrılıkçılar tarafından öldürüldü.





Alaudinov, 2001 yılında Çeçen Devlet Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı ve 2013 yılında Moskova Devlet Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.





Apti Alauddinov, 2011'den 2021'e kadar Çeçenistan İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2022 yılında Alauddinov, Ahmat SOBR'un komutanı oldu. Aynı yıl kendisine Tümgeneral, Rusya Kahramanı ve LPR Kahramanı unvanları verildi. Ekim 2023'te Alaudinov, Wagner PMC'nin bazı savaşçılarının kendi komutası altına girdiğini açıkladı. Çeçen komutan Ukrayna’da Rus ordusu altında savaşan Çeçen gruplarına komutanlık yapıyor.





Rusiç Grubu kimdir?





Rusiç Sabotaj ve Saldırı Keşif Grubu (DShRG), Rus-Ukrayna Savaşı’nda aşırı sağcı bir paramiliter birim olarak faaliyet göstermektedir. Grup, 2014-2015 yıllarında Donbas Savaşı’nda ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde Rus yanlısı güçlerin yanında savaştı.





Grubun lideri Aleksey Milçakov, 2009 yılında Saint Petersburg’da bir askeri eğitim üssü kurarak örgütün temellerini attı. Donbas’a gönderilmeden önce "Fritz" lakabını kullanırken, burada lakabını "Sırp" olarak değiştirdi. Milçakov, aynı zamanda Wagner Grubu içinde faaliyet gösterdi.





Rusiç Grubu, Rus İmparatorluk Hareketi’nin paramiliter bir kolu olan Rus İmparatorluk Lejyonu tarafından yönetilen Partizan eğitim programına da katıldı. Liderleri Milçakov ve Wagner Grubu’nun komutanı Dmitry Utkin, Rusya Hava İndirme Kuvvetleri’nin 76. Muhafız Hava Saldırı Tümeni’nde görev yaptı.





Nisan 2024’te, Rusiç grubunun Telegram kanalı, eski Wagner komutanı Aleksander Kuznetsov’u Ahmat taburuna katıldığı için eleştirdi. Milçakov, daha önce bir askerinin, Doğu Ukrayna’daki Çeçen ve Kuzey Kafkasya kökenli askerlerin yoğunluğunu gördükten sonra Ukrayna’ya sığındığını açıklamıştı.











