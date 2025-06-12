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Kolombiya'da üç bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Kolombiya'da üç bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

09:2512/06/2025, Perşembe
AA
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Kolombiya’nın Cali kenti ve yakınlarındaki kasabalarda kamu kurumlarına yönelik 19 bombalı saldırı düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti en az 50 kişi yaralandı.
Kolombiya’nın Cali kenti ve yakınlarındaki kasabalarda kamu kurumlarına yönelik 19 bombalı saldırı düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti en az 50 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Cali kentindeki Plaza de San Francisco Meydanı'nda, üç motosikletli bombalı saldırının ardından halk bir araya geldi. Ulusal Polis binasını ve savunmasız mahallelerdeki ticari alanları hedef alan patlamalarda üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından yetkililer, kamu düzenini sağlamak amacıyla şehir merkezinin askeri birliklerle güvence altına alınmasına karar verdi. Öte yandan, binlerce hükümet destekçisi, Kongre tarafından reddedilen iş reformu tasarısını savunmak üzere aynı meydanda toplandı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da mitinge katılarak bu anı halk oylamasına dönüştürme çağrısı yapması ve milletvekillerine tasarıyı yeniden değerlendirmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.



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