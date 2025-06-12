Kolombiya'da üç bombalı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Olayın ardından yetkililer, kamu düzenini sağlamak amacıyla şehir merkezinin askeri birliklerle güvence altına alınmasına karar verdi. Öte yandan, binlerce hükümet destekçisi, Kongre tarafından reddedilen iş reformu tasarısını savunmak üzere aynı meydanda toplandı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da mitinge katılarak bu anı halk oylamasına dönüştürme çağrısı yapması ve milletvekillerine tasarıyı yeniden değerlendirmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.