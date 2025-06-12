Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir

"ABD Ordusu, önümüzdeki günlerde ve gelecek her nesilde zafer üstüne zafer kazanacak, bundan her zamankinden daha eminim. Bitmek bilmeyen bir cesaret ortaya koyacaksınız. ABD topraklarının her bir karışını koruyacak, Amerika'yı dünyanın dört bir yanında savunacaksınız."