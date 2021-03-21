Komandolarımıza ateş açan 20 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi."
Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi. https://t.co/hiqnZv5bLI
Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi. https://t.co/hiqnZv5bLI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021