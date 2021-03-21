Dünya Komandolarımıza ateş açan 20 terörist öldürüldü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Komandolarımıza ateş açan 20 terörist öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ateş açan YPG/PKK'lı teröristlere misli ile karşılık verildi. MSB'den yapılan açıklamaya göre; 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki Kahraman Komandolarımız, kendilerine ateş açan PKK/YPG’li teröristlere misliyle karşılık verdi. Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi."

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