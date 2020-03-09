Dünya Komedi filmleriyle tedavi olduk
ASYA

Komedi filmleriyle tedavi olduk

Wuhan’da koronavirüse yakalanıp iyileşen Filistinli Muhammed Ebu Nemmus yaşadıklarını ve Çin’in olağanüstü önlemlerini Yeni Şafak’a anlattı: 14 gün tek başıma odada kaldım. 8 farklı ilaç aldım. Spor yapmamızı istediler, komedi filmi izlettiler. Sinirlenmek ve üzülmek yasaktı. Wuhan’daki her binaya 3 doktor görevlendirdiler. Yiyeceklerin karaborsaya düşmesi önlendi. Ölürsem vücudumu yakacaklar diye korktum.

Aybike Eroğlu Hamza Hıdır Yeni Şafak
Muhammed Ebu Nemmus
Muhammed Ebu Nemmus

Çin’in Wuhan eyaletinde psikoloji alanında doktora yapan Gazzeli Muhammed Ebu Nemmus, koronavirüse yakalandı. Ekim 2018’de Orta Çin Normal Üniversitesi’nde eğitim görmeye başlayan 38 yaşındaki Ebu Nemmus, muayene sonucu virüse yakalandığını öğrendi. Arkadaşlarıyla birlikte gözlem altına alınan Muhammed Ebu Nemmus, 14 günlük süreçte yaşadıklarını anlattı. Gazzeli Muhammed, “Kendimi Allah’a teslim ettim, yapacak başka bir şey yoktu. Yabancı bir ülkede tek başımaydım, öldürücü bir virüse yakalanmıştım, sadece Allah var, ona sığındım” dedi.

DÖRT AŞAMALI TEDAVİ

Uzmanların virüslü hastalara 4 aşamalı tedavi uyguladığını söyleyen Ebu Nemmus, süreci şöyle özetledi: “Birinci aşama ilaç tedavisi. Antiviral ve ateş düşürücü 8 farklı ilaç aldım. Herkese farklı ilaç verildi. İkinci aşamada kişisel temizlik, el yıkama, ağız sağlığı gibi konularda hassasiyet göstermemizi istediler. Ağzımızı çalkalıyor, sürekli gargara yapıyorduk. Üçüncü aşamada yeme-içme konusunda önlemler aldık. Alkali asitlerin yoğun bulunduğu limon tuzu gibi yiyecekler yasaklandı. Gazlı içecekler de yasaktı. Taze sebze, çorba ve süt tükettik. Suyu da ılık içiyorduk.”

Tüm tedavileri tamamlanıp taburcu olan Gazzeli nMuhammed Ebu Nemmus, “Hayatım film şeridi gibi ngözümün önünden geçti. Belki ölebilirdim. En çok da nölürsem vücudumu yakacaklar diye korkuyordum. nCansız beden ama insansın, korkuyorsun işte” dedi.

KOMEDİ FİLMİ İZLETTİLER

14 günlük karantina sürecinde tek başına bir odada kaldığını anlatan Ebu Nemmus, tedavinin dördüncü aşamasında psikolojik destek uygulandığını söyledi. Ebu Nemmus, “Ölümden korkuyorsunuz, psikolojiniz bozuluyor, depresyona girmemeniz için hiçbir neden yok. Bu nedenle bize psikoterapi verildi. Erken kalkmamız, kendimizi yormayacak, vücut direncimizi düşürmeyecek şekilde spor yapmamız istendi. Psikolojik destek çerçevesinde bizleri güldürecek komedi filmleri izletildi. Sinirlenmek, üzülmek yasaklar arasındaydı” şeklinde konuştu.

HER BİNAYA ÜÇ DOKTOR

  • Vuhan’da ilk başta krizin yanlış yönetildiğini, daha sonra çok iyi bir yönetim sergilendiğini aktaran Ebu Nemmus, şunları söyledi: “Sokaklarda robotlar bildiri dağıttı. Maske takmayan kişiler yine robot dronlarla uyarıldı. Herkesin sürekli ateşi ölçüldü. Yüksek çıkanlar hastanelere götürüldü. Binalar üçer üçer ayrılıp her binaya üç doktor görevlendirildi. Doktorlar vatandaşları sürekli kontrol altında tuttu. Telefonlara yüklenen özel chat programları aracılığıyla doktorlarla hastalar sürekli temas halindeydi. Ateşi yükselen hemen doktora bilgi veriyordu.”

Hastaneler üçe ayrıldı

Doktorlara ülkedeki tüm insanları muayene etmeleri yönünde emir verildiğini söyleyen Ebu Nemmus, “1.5 milyar insandan söz ediyoruz. Koronavirüsle mücadele 3 ayrı basamak hastanede yürütülüyor. Yüksek ateş şikayeti olanlar birinci basamak hastaneye getiriliyor. Tetkikler pozitif çıkarsa bu kişiler ikinci basamak hastaneye gönderiliyor. Burada gerekli tedavi uygulandıktan sonra kişi iyileşirse üçüncü basamak hastaneye geçiyor.

Karaborsaya geçit yok

Virüs nedeniyle bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini hatırlatan Ebu Nemmus, “Virüsle birlikte hırsızlık da başladı. Tüccarlar bu krizi istismar etmek istedi. Öyle ki kullanılan maskelerin tekrar kullanılması gündeme geldi. Devlet buna geçit vermedi. Yönetim büyük tüccarlarla anlaşma yaparak halkın yiyecek-içecek sıkıntısı çekmemesini sağladı. Yiyeceklerin karaborsaya düşmesi de böyle engellendi” diye konuştu.

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Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentindeki 2018 yılında açılan, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından karantina binası haline getirilen 80 odalı otel, dün çöktü. Fujian İtfaiyesi, bin personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Enkaz altından şu ana kadar 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 49 kişinin de sağ kurtarıldığı ifade edildi.
Yetkililer, otelin çökme nedeninin de araştırıldığı belirtti.

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