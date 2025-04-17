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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne yangını faciası: 32 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne yangını faciası: 32 kişi hayatını kaybetti

20:1417/04/2025, Perşembe
AA
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde deniz ulaşımında sık sık facialar yaşanıyor. (Foto: Arşiv)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde deniz ulaşımında sık sık facialar yaşanıyor. (Foto: Arşiv)

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne yangını faciası yaşandı. Hareket halindeki teknede çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, teknenin kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıdığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti
'nin (KDC)
Equateur
eyaletinde
yolcu teknesi
nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Equateur eyaletinin Mbandaka bölgesindeki Bankita limanından Bolomba bölgesine doğru hareket eden HB Kokolo adlı tekne alev aldı.

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Çok sayıda yolcunun yanı sıra yanıcı maddelerin de bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Teknenin kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

Facianın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yine aynı bölgede 10 Nisan'da bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Asfalt yol yeterli değil

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.



#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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