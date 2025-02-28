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Kongo'da isyancı mitinginde patlama: 11 ölü 65 yaralı

Kongo'da isyancı mitinginde patlama: 11 ölü 65 yaralı

10:4428/02/2025, Cuma
IHA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bukavu kentinde kontrolü ele geçiren M23 isyancı grubunun liderleri tarafından düzenlenen miting sırasında meydana gelen patlamalarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bukavu kentinde ordu ile çatışmaların ardından iki hafta önce kontrolü ele geçiren Ruanda destekli M23 isyancı grubu, miting düzenledi. Miting sırasında art arda patlamalar meydana geldi. M23'ün de üyesi olduğu Kongo Nehri İttifakı'nı (AFC) yöneten Corneille Nangaa, yaptığı açıklamada patlamalarda el bombalarının kullanıldığını, 11 kişinin öldüğünü, 65 kişinin de yaralandığını ifade etti. M23 ise patlamalardan Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetini sorumlu tutarak, saldırganlardan bazılarının yaralandığını veya öldüğünü, 2 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Kinşasa yönetimi: "İğrenç bir terör eylemi"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ise yaptığı açıklamada, saldırıyı "
Kongo topraklarında yasa dışı olarak bulunan yabancı bir ordu tarafından gerçekleştirilen iğrenç bir terör eylemi
" olarak nitelendirdi.

Maden zengini doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti, koltan, kalay, tantal ve altın gibi kaynakların kontrolü için farklı grupların çatışma noktası olmaya devam ediyor.



#Kongo
#İsyan
#Afrika

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