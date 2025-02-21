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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Felix Tshisekedi telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Felix Tshisekedi telefonda görüştü

20:0221/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tshisekedi - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tshisekedi - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Neler konuşuldu?

Görüşmede, Türkiye- Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#Félix Tshisekedi

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