Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Felix Tshisekedi telefonda görüştü

Tshisekedi - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Neler konuşuldu?
Neler konuşuldu?
Görüşmede, Türkiye- Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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