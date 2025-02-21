Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Kongre' mesajı: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23 Şubat'ta 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yapılacak kongre ile yeni bir dönemin kapılarının açılacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak. AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.