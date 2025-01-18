Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turpların büyüğü heybede!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde, Beşiktaş Belediyesi’ndeki yolsuzluğu ve CHP’lilerin yargıyı etkileme çabalarına tepki gösterdi. CHP yönetimini eleştiren Erdoğan, “Aslına bakarsanız kendi içlerindeki hırsızlık, arsızlık, taciz ayıplarının üzerine gitmek yerine yalan yanlış söylemlerle, lakayıt çıkışlarla bize hücum edenlerin derdini gayet iyi biliyoruz” ifadesini kullandı.

KANUNLARI HİÇE SAYMA HAKKINIZ YOK

Partilerindeki rezillikleri düzeltmeye çalışmak varken, vazifesini yapan kamu görevlilerine saldırmanın başlı başına bir suçluluk alameti olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar eski Türkiye’de hukuk önünde sahip oldukları ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini bir türlü atamadılar. Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek durumundayım: Günümüz Türkiye’sinde siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur.”

HOŞUNUZA GİTMESE DE HUKUK İŞLEYECEK

“Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Eğer siyasi hesaplaşma peşindeyseniz, muhatabınız da yargı mensupları değil, siyasetçilerdir. Kusura bakmayın savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz.”

TELAŞLARININ SEBEBİ BU

CHP’ye “sağa, sola sataşmaktan, ona, buna saldırmaktan vazgeçmeleri” çağrısında bulunarak, “Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak, kim yüzü ak olarak çıkacak?” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kendisini fazla yormaması tavsiyesinde bulunan Erdoğan, “Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın, yanındaki, yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlık ve arsızlıklar aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

ESENYURT, BEŞİKTAŞ NE HALDE!

CHP’yi “tek parti faşizminin varisi” olarak nitelendiren Erdoğan, “CHP, kodlarındaki milletin değerlerine ve ülkenin kazanımlarına olan düşmanlıktan bir türlü kurtulamıyor. Parti içi iktidar kavgasına kendilerini öylesine kaptırdılar ki dünyada ne olup bittiğini görecek gözleri yok. Kongre ve adaylık hesabı yapmaktan ülkenin ve milletin halini anlamaya, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorlar. Öyle olunca da siyasi cambazlıklarla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. İşte Esenyurt’u gördünüz, Beşiktaş’ı gördünüz. Haller ne durumda? Daha niceleri…” ifadelerini kullandı.

En büyük vizyonları kırmızı kart göstermek

Ülkemize 22 yılı aşkın süredir kazandırdığımız eser ve hizmetlerin her biri aynı zamanda milletimize olan şükranımızın ifadesidir” diyen Erdoğan, “Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır. Bunun için hem vizyonumuzu genişletiyor hem program ve projelerimizin çıtasını yükseltiyor hem de ülkenin kronik sorunlarını çözecek cesur adımlar atıyoruz” dedi. İçeride ve dışarıda elde edecekleri büyük başarılar sayesinde kendilerinden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacaklarına dikkati çeken Erdoğan, muhalefete yönelik şu ifadeleri kullandı: “Tabii bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek. En büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak olanlara anlatabilmek mümkün değildir. Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara rahmetli bir yazarımızın ifadesiyle diyorum ki halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır.

Allah CHP’li vatandaşlara sabır versin

CHP’nin Suriye ve Gazze konusundaki politikalarını da eleştiren Erdoğan, CHP yönetiminin ülkeye ve millete dair herhangi gündemlerinin olmadığını, milletin dertlerine, sıkıntılarına, beklentilerine çareler geliştirmek, ülkenin meselelerine kafa yormak yerine, laf kalabalığıyla günlerini gün ettiklerini söyledi. “Çünkü bunlar rahatlarının bozulmasını, konforlarının ellerinden gitmesini istemiyorlar. Üretmek, hizmet etmek, millet için ter dökmek, bunların işlerine gelmiyor” vurgusu yapan Erdoğan, sadece boş lafla siyasetçilik oynamanın hiçbir bedeli olmadığını belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Artık bu mızrak bu çuvala sığmıyor, sığmaz. Siyaset üretemediklerini, milletimiz gibi kendi seçmenleri de görüyor. CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın, partilerinin ve başındaki yöneticilerin durumlarına bakıp iç geçirdiklerini tahmin edebiliyoruz. Ne diyelim? Bu da bir imtihan. Bu da CHP’li vatandaşlarımızın imtihanı. Allah hem onlara hem milletimize hem de bize sabır versin diyorum. Her ne kadar çok hazzetmeseler de zorlamalarımızla fildişi kulelerinden çıkıp yavaş yavaş halkımızın arasına karıştıklarını görüyoruz. Bunca yıllık gecikmeyle bile olsa CHP’li yöneticilerin etli ekmekle, arabaşıyla ilk kez tanışmalarına hiç kimse kayıtsız kalamaz. CHP’nin mutfaktan başlayan Anadolu kültürüyle tanışma çabasının, milletin değerleriyle de barışmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.”

Hedef istikrarı güçlendirmek

Bölgesel ve uluslararası gelişmeleri anbean takip ederken, sokağın nabzını tutmaktan, vatandaşın sesine kulak vermekten de geri durmadıklarını vurgulayan Erdoğan, dış politika kadar önemli bir diğer önceliklerinin, milletin canını yakan hayat pahalılığı meselesini çözmek olduğunu söyledi. “ Enflasyon, ‘hayat pahalılığı’ dediğimiz illetin anasıdır ” ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Evvela enflasyonu düşürmeyi, fiyatlardaki dengesiz artışların önüne geçmeyi, piyasalardaki istikrarı tekrar güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız.”

AÇGÖZLÜLÜK ARTIŞLARI ERİTİYOR

Erdoğan, “İşçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Ancak hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama, daha doğrusu açgözlülük, kira ve konut fiyatlarından gıda ve eğitime kadar her alanda maalesef bu artışları zamanla eritiyor. Yaptığımız ücret artışlarının oranlarını belirlerken önceliği enflasyon hedefimize vermemizin sebebi işte bu gerçektir” dedi.







