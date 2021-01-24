Dünya Konum bilgisi CIAnın elinde
AMERİKA

​Konum bilgisi CIA’nın elinde

Konum bilgisi CIA’nın elinde

WhatsApp tartışmasıyla öne çıkan “konum” bilgileri yeniden gündemde. ABD istihbarat birimlerinin akıllı telefonlardan elde edilen konum bildirimlerini, aracı kurumlardan satın alarak izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD istihbarat birimlerinin akıllı telefonlardan elde edilen konum bildirimlerini, aracı kurumlardan satın alma yoluyla izinsiz kullandığı iddia edildi. New York Times gazetesinin gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İstihbarat analizcileri, akıllı telefonlardaki konumlandırma verilerini, ek bir yetkiye ihtiyaç duymadan Amerikalıların konum trafiğini takip ediyor” ifadelerine yer verildi.

Son 2 buçuk sene içerisinde, federal hükümete bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) analistlerinin, aynı yolla elde edilmiş bir veri tabanı üzerinden 5 ayrı soruşturma yürüttükleri ve sonuçları Oregon Demokrat Senatörü Ron Wyden ile paylaştıkları kaydedildi. Haberde, Müslümanların çok sık kullandığı dua ve Kur’an içerikli uygulama Muslim Pro’nun da kullanıcılarının konum verilerini X-Mode adlı bir komisyoncu üzerinden ABD ordusuna sattığı bilgisine de yer verildi.

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