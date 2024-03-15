Koordinatı alıp bombaladı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan refah bölgesinde sığınan 1,4 miyon Filistinli'yi toplama kamplarına almayı planlıyor. Bu planla, Gazze'nin tamamını işgalini tamamlamayı hedefleyen Siyonist güç, Filistinlileri de adacıklara hapsetmiş olacak. The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Refah'taki sivillerin uluslararası aktörlerle koordineli biçimde belirlenmiş bölgelere taşınmasının, ordunun, öngörülen "kara operasyonuna" yönelik hazırlıklarının önemli parçası olduğunu savundu.

Sözde "İnsani adalar"

Refah'ta mahsur kalan yaklaşık 1.4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin önemli kısmının "bölgenin merkezindeki insani adalara" yönlendirileceğini ifade eden Hagari, söz konusu "insani adalarda" Filistinlilerin geçici barınma, yiyecek, su ve diğer ihtiyaçlarının sağlanacağını öne sürdü. "Refah'ın tahliyesi" ve kara saldırılarının ne zaman başlayacağını açıklamayan Hagari, "operasyonel açıdan zamanlamanın doğru olmasını istediklerini" dile getirdi.

Plan her an değişebilir

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik yoğun bombardımanlarından kaçmak zorunda kalan 1.4 milyon sivil, yüzölçümü 60 kilometrekare olan Refah bölgesine yığılmıştı. İsrail'in buraya bir askeri operasyon yapmayı planladığını açıklamasının ardından ABD yönetimi birçok kez insani felaket yaşanacağı gerekçesiyle operasyonu reddetmişti. Politico'ya konuşan ABD'li diplomatik kaynaklar ise ABD yönetiminin İsrail'in Refah'ta büyük bir askeri operasyon düzenleme ihtimalinin zayıf olduğunu belirterek "İsrail'in planları siyasi şartlara bağlı olarak her an değişebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'den üstü kapalı destek

Öte yandan ABD'li üst düzey yetkililerin Politico dergisine verdikleri bilgiye göre ise Washington yönetimi İsrail hükümetine operasyonu destekleyebileceğini ancak bunun için operasyonun Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef alması ve sivillerin zarar görmeyeceği sınırlı alanlarda yapılmasını şart koştu. İsrailli yetkililer ise "Refah'a öyle ya da böyle bir operasyon düzenlenecek. Nihayetinde bu savaşı, Kassam Tugayları'nı Refah'ta hezimete uğratmadan kazanamayız" karşılığını verdiği bildirildi.

Koordinatı aldı depoyu vurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), işgalci güç İsrail'in Refah'taki bir gıda dağıtım merkezini vurması sonucunda en az bir çalışanının öldüğünü, 22 çalışanının da yaralandığını açıkladı. UNRWA Komiseri Philippe Lazzarini, merkezin Gazze'de savaşın beşinci ayında ayakta kalan az sayıda dağıtım merkezinden biri olduğunu belirterek, “Saldırı gıda tedariğinin tükenmek üzere olduğu, açlığın kol gezdiği, bazı bölgelerde kıtlığa dönüştüğü bir zamanda yapıldı. Her gün Gazze Şeridindeki tesislerimizin koordinatlarını çatışmanın taraflarıyla paylaşıyoruz. İsrail ordusu bu tesisin koordinatlarını dün almıştı" dedi. UNRWA Gazze'deki 13 bin çalışanının en az 165'inin savaşta öldürüldüğünü, 150 tesisinin vurulduğunu ve BM kuruluşlarına sığınan 400'den fazla kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Yerleşimci terörü yetimleri hedef aldı

Almanya merkezli Uluslararası Çocuk Köyleri Örgütü (SOS) Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde finanse ettiği bir yetimhanedeki 70 Filistinli yetim çocuğu tahliye etti. İşgalci İsrail, tahliyeyi kendisinin yaptığı yönünde propaganda sürdürürken işgal altındaki Batı Şeria'da Beytüllahim'e gönderilen çocukları taşıyan otobüs yerleşimci teröristlerin saldırısına uğradı. SOS tarafından yapılan açıklamada, 2 ila 14 yaş aralığındaki 70 çocuğun yasal vasilerinin izniyle tahliye edildiği bildirilirken 11 yetimhane çalışanı ve ailelerinin de çocuklarla birlikte Batı Şeria'ya geçtiği kaydedildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ramallah merkezli Filistin Hükümeti Toplumsal Kalkınma Bakanı Ahmed el-Mecdelani, yetimlerin bakanlık tarafından Alman hükümeti ile işbirliği içinde tahliye edildiğini söyledi. Çocukların Gazze'deki İsrail bombardımanları ve çatışmalar sona erene kadar Beytüllahim'deki SOS'a ait bir merkezde kalacağını belirten Mecdelani, "İsrail, yetim çocukların tahliye edilmesinden kendisine pay çıkararak bir yandan çocukları öldürürken bir yandan kendisinde olmayan bir ahlaki propaganda yürütülüyor. Almanya ve diğer uluslararası tarafların baskısı olmasa işgal devleti bu tahliyeye izin vermezdi" ifadelerini kullandı.

Savaş suçu olabilir

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Alman Uluslararası Hukuk Profesörü Stefan Talmon, yetim çocukların tahliye edilmesinin İsrail'in hanesine işlenecek bir savaş suçu olabileceğini söyledi. Talmon, uluslararası kanunlara göre çocukların bakımına yönelik tesislerin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olacağını belirttiği açıklamasında, "tahliyenin zorunlu olması ve çocukların savaş bittikten sonra geri dönememesi halinde bu bir savaş suçu olacaktır" diye konuştu. İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü bombardımanlarda 17 bini aşkın çocuk yaşamını yitirmişti. İsrail'in insani yardım girişini engellemesi nedeniyle son dönemde 27 çocuk açlıktan ölürken çok sayıda çocuğun da tehdit altında

olduğu bildiriliyor.







