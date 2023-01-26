Köpek tüfekle sahibini öldürdü

Uzun yıllardır silahlı şiddet sorunuyla boğuşan ve son 32 yılda 1 milyondan fazla vatandaşını bu sebeple kaybeden ABD’de şimdi de bir köpek sahibini tüfekle öldürdü. ABD'nin Kansas şehrinde yaşanan olayda polis, 30 yaşındaki Joseph Austin Smith'in kamyonetinde arkadan vurulduğunu, arka koltukta ise bir tüfek ve bir köpek olduğunu gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı. Yaralanmış halde bulunan talihsiz adamın yetkililerin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.