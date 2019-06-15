Dünya Körfez diken üstünde
ORTADOĞU

Körfez diken üstünde

Trump’ın Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki iki tankere saldırıdan direkt İran’ı sorumlu tutması sonrası bölge diken üstünde. İki ABD savaş gemisinin bölgeye gönderilmesi gerilimin dozunu arttırdı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise “ABD’nin İran’a karşı Japonya Başbakanı’nın çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıya uğrayan tanker
Saldırıya uğrayan tanker

ABD’nin Hürmüz Boğazı merkezli Körfez’de savaş çıkarma planı adım adım ilerliyor. Son olarak, dün ABD Başkanı Donald Trump Fox News’ta iki tankere saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmesi bölgede savaş tehdidini güçlendirdi. Dünyanın en büyük uluslararası petrol nakliye firmalarından BIMCO, gelişmeler sonrasında bölgedeki gerginlik silahlı bir çatışma olmaksızın olabildiğince yüksek noktada açıklaması yapmıştı.

DİREKT HEDEF GÖSTERDİ

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tankerlere saldırılarından direkt İran’ı sorumlu tuttu. Sunucunun “İran’ı nasıl durduracaksınız” sorusunu “Göreceğiz” diye yanıtlayan Trump, Hürmüz Boğaz’ının kapanmayacağını, kapansa bile bunun uzun sürmeyeceğini savundu. Trump, Körfez’de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili “İran yaptı” diye kesin konuştu. Ellerindeki kanıtların her yerinde İran’ın imzasının olduğunu ileri süren ABD Başkanı, ABD ordusunun yayımladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi. ABD ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait bir devriye botunun Umman Körfezi’nde saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin siyah beyaz görüntüleri dün sabah yayımlamıştı. Görüntülerde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ait Gaşti sınıfı bir devriye botunun, Kokuka Courageous’a yaklaştığı ve tankerden patlamamış limpet (mıknatıslı) mayınlarını topladığı görülüyordu.

ABD ordusu dün saldırı sonrası çekildiği belirtilen görüntüler yayımlayıp İran’a yüklendi. İran ise saldırılardan sorumlu olduğu iddiasını kesin dille yalanladı.

İKİ ABD MUHRİBİ BÖLGEDE

Saldırıların hemen ardından ABD donanmasına bağlı “USS Bainbridge” bölgeye konuşlanmıştı. Ayrıca “USS Mason” muhrip gemisinin de bölgeye intikal ettiği belirtilmişti.

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SABOTAJ DİPLOMASİSİ

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise dün ABD’nin saldırılardan İran’ı sorumlu tutan açıklamalarına “Sabotaj diplomasisi” sözleriyle tepki göstermişti. Zarif, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran’a karşı iddialarda bulunması, İran’a karşı Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor” mesajını vermişti.

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