Dünya Körfez-İsrail nikaha hazırlanıyor
ORTADOĞU

Körfez-İsrail nikaha hazırlanıyor

ABD yönetiminin, Ortadoğu’da Körfez ülkeleri ile İsrail arasında imzalanacak bir “saldırmazlık anlaşmasına” sıcak baktığı belirtildi. İsrail merkezli Mako internet haber sitesine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın “Barış rayları” ismi verilen ve Körfez ülkeleri ile İsrail arasında bir demiryolu hattı oluşturulmasına dayanan “işbirliğinin geliştirme” stratejisine onay verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Israel Katz - Şeyh Halid bin Ahmed
Israel Katz - Şeyh Halid bin Ahmed

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dar bir grupla yaptığı toplantıda ABD’li yetkililerin “saldırmazlık anlaşmasına” onay ve destek verdiğini açıkladı.Sitenin haberine göre anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık görevi sırasında Beyaz Saray’da imzalanması hedefleniyor. Katz’ın geliştirdiği proje, Hicaz demiryolunun modernize edilmesi ve uzatılmasına dayanıyor. Projeye göre İsrail’in Hayfa limanından başlayacak hat, Ürdün üzerinden geçip, Suudi Arabistan’a giriş yapacak ve Körfez ülkeleri üzerinden Umman’da noktalanacak. İsrail, Şubat ayında Polonya’nın başkenti Varşova’da ve Ekim ayında Bahreyn toplanan İran konferanslarına Arap ülkeleri ile birlikte katılım göstermişti. Trump yönetiminin desteklediği her iki konferansın amacının da İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirme/meşrulaştırma olduğu iddia edilmişti.

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