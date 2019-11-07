Körfez-İsrail nikaha hazırlanıyor

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dar bir grupla yaptığı toplantıda ABD’li yetkililerin “saldırmazlık anlaşmasına” onay ve destek verdiğini açıkladı.Sitenin haberine göre anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık görevi sırasında Beyaz Saray’da imzalanması hedefleniyor. Katz’ın geliştirdiği proje, Hicaz demiryolunun modernize edilmesi ve uzatılmasına dayanıyor. Projeye göre İsrail’in Hayfa limanından başlayacak hat, Ürdün üzerinden geçip, Suudi Arabistan’a giriş yapacak ve Körfez ülkeleri üzerinden Umman’da noktalanacak. İsrail, Şubat ayında Polonya’nın başkenti Varşova’da ve Ekim ayında Bahreyn toplanan İran konferanslarına Arap ülkeleri ile birlikte katılım göstermişti. Trump yönetiminin desteklediği her iki konferansın amacının da İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirme/meşrulaştırma olduğu iddia edilmişti.

DÜNYA Cenevre’de müzakere İdlib’de bomba!