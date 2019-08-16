Dünya Körfezde yeni oyun mu?
ORTADOĞU

Körfez’de yeni oyun mu?

ABD, İsrail ve BAE üçgeninde yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Wall Street Journal, BAE ve İsrail’in “İran kaynaklı tehditlere karşı” istihbarat ve askeri işbirliği için gizli toplantılar yaptığını yazdı. Bununla çelişen bir haber ise Washington Post’ta yayınlandı. Gazete İran ile karşı karşıya gelmek istemeyen BAE’nin ABD’yle arasının açıldığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dubai Şeyhi Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed (Sağda)
Dubai Şeyhi Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed (Sağda)

Amerikan medyasının ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üçgeninde yaşananlara dair yayınladığı çelişkili iki haber, “Körfez’de yeni bir oyun planı mı, yoksa Abu Dabi ile Dubai arasında yaşanan mücadelenin bir sonucu mu?” sorusuna neden oldu. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz aylarda BAE ile İsrail’in ABD’nin girişimiyle İran kaynaklı tehditlere karşı olası istihbarat paylaşımı ve koordinasyon imkanlarının sağlanmasına dönük gizli toplantılar gerçekleştirdiğini yazdı. Haberin bir başka Amerikan gazetesi Washington Post’un, BAE ile ABD’nin yollarının İran meselesinde ayrılmaya başladığına yönelik iddasından hemen sonra gelmesi soru işaretlerini artırdı. BAE’yi oluşturan emirliklerden Dubai’nin Abu Dabi’nin İran karşıtı şahin politikalarından rahatsız olduğu ve değişmesini istediği biliniyor.

DERİNLEŞEN İŞBİRLİĞİ

WSJ, dün yayınladığı haberinde, gizli toplantıların ABD’nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıdemli Politika Danışmanı Brian Hook tarafından organize edildiğini belirtti. Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili BAE-İsrail arasındaki ilk gizli toplantının Nisan ayında yapıldığını, ikinci toplantının ise yakın zaman önce gerçekleştiğini söyledi. Gazete iki taraf arasındaki toplantıların, İran’a karşı, diplomatik, askeri ve istihbarat alanında işbirliğini derinleştirme hedefi taşıdığı değerlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın haziran ayında BAE’nin başkenti Abu Dabi’de BAE’li yetkililerle görüşmeler yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

  • Yollar ayrılıyor haberi
  • Washington Post gazetesi hafta başı yayınladığı haberinde ABD ile BAE’nin arasının İran ve Yemen konularında açıldığını iddia etmişti. Haberde, Trump yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı izolasyon ve maksimum baskı politikası nedeniyle son dönemde Körfez’de çatışma riskinin artmasının Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) tedirgin ettiğini ve bu nedenle iki ülke arasında bu konuda bir ayrılık yaşandığı belirtilmişti. Gazeteye konuşan adı verilmeyen bir BAE’li yetkilinin ise “BAE savaş istemiyor. En önemli şey dünyanın bu bölgesine güvenlik ve istikrarın gelmesidir” sözleriyle Dubai’nin politikalarına yakın ifadeler kullanması dikkat çekmişti.

İran'da uçak düştü: 2 ölü
DÜNYA
İran'da uçak düştü: 2 ölü
Türkiyeyietkileyecek öneri

Türkiye'yi
etkileyecek öneri

1 Ekim'den itibaren düşürmeyi planlıyorlar.
Şanlıurfaya kritik ziyaret

Şanlıurfa'ya kritik ziyaret

​Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınıra gitti.
e-kayıt başladı

'e-kayıt' başladı

Adaylar 21 Ağustos'a kadar kaydını tamamlamalı.
Yüzde 15 düşecek

Yüzde 15 düşecek

Genelge Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.
Kontrolden<br>çıkması an meselesi

Kontrolden
çıkması an meselesi

​Mescid-i Aksa'ya saldırı felakete sürükleyecek.
İmha edildi

İmha edildi

Zap bölgesindeki PKK hedeflerine hava harekâtı.
Bölünmeye sürükleniyor

Bölünmeye sürükleniyor

​Güney Geçiş Konseyi kararlı olduklarını duyurdu.
Sıcaklıklar düşecek

Sıcaklıklar düşecek

Sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Gerginlik tırmanıyor

Gerginlik tırmanıyor

Kontrol hattında bir Pakistan askeri öldü.
3 bakanlıkta<br>çok sayıda atama

3 bakanlıkta
çok sayıda atama

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İmzaya kaldı

İmzaya kaldı

​Fenerbahçe yeni sol bekini her an açıklayabilir.
81 günlük <br>hasret bitiyor

81 günlük
hasret bitiyor

Süper Lig'de Cemil Usta sezonu bugün başlıyor.
Trump<br>20 mil sözü verdi

Trump
20 mil sözü verdi

​Teklif taleplere yakın olmasına rağmen Türkiye temkinli yaklaşıyor.
Otobüsler<br>mercek altında

Otobüsler
mercek altında

​15 gün içinde 4 otobüs yanınca harekete geçildi.
Sahte plakalı<br>tırla dolandırdı

Sahte plakalı
tırla dolandırdı

Cezaevi'nden izinli çıkıp 540 çuval yem çaldı.
Rumlar<br>hayal görüyor

Rumlar
hayal görüyor

​45 yıldır belediyesi olmayan kente başkan seçecekler.
ABD'li<br>vekillere İsrail yasağı

ABD'li
vekillere İsrail yasağı

Trump'ın fişlemesinden sonra ABD'li vekillere İsrail'e giriş yasağı geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.