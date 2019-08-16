Körfez’de yeni oyun mu?

Amerikan medyasının ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üçgeninde yaşananlara dair yayınladığı çelişkili iki haber, “Körfez’de yeni bir oyun planı mı, yoksa Abu Dabi ile Dubai arasında yaşanan mücadelenin bir sonucu mu?” sorusuna neden oldu. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz aylarda BAE ile İsrail’in ABD’nin girişimiyle İran kaynaklı tehditlere karşı olası istihbarat paylaşımı ve koordinasyon imkanlarının sağlanmasına dönük gizli toplantılar gerçekleştirdiğini yazdı. Haberin bir başka Amerikan gazetesi Washington Post’un, BAE ile ABD’nin yollarının İran meselesinde ayrılmaya başladığına yönelik iddasından hemen sonra gelmesi soru işaretlerini artırdı. BAE’yi oluşturan emirliklerden Dubai’nin Abu Dabi’nin İran karşıtı şahin politikalarından rahatsız olduğu ve değişmesini istediği biliniyor.

DERİNLEŞEN İŞBİRLİĞİ

WSJ, dün yayınladığı haberinde, gizli toplantıların ABD’nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kıdemli Politika Danışmanı Brian Hook tarafından organize edildiğini belirtti. Gazeteye konuşan bir ABD’li yetkili BAE-İsrail arasındaki ilk gizli toplantının Nisan ayında yapıldığını, ikinci toplantının ise yakın zaman önce gerçekleştiğini söyledi. Gazete iki taraf arasındaki toplantıların, İran’a karşı, diplomatik, askeri ve istihbarat alanında işbirliğini derinleştirme hedefi taşıdığı değerlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın haziran ayında BAE’nin başkenti Abu Dabi’de BAE’li yetkililerle görüşmeler yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

Yollar ayrılıyor haberi



Washington Post gazetesi hafta başı yayınladığı haberinde ABD ile BAE’nin arasının İran ve Yemen konularında açıldığını iddia etmişti. Haberde, Trump yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı izolasyon ve maksimum baskı politikası nedeniyle son dönemde Körfez’de çatışma riskinin artmasının Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) tedirgin ettiğini ve bu nedenle iki ülke arasında bu konuda bir ayrılık yaşandığı belirtilmişti. Gazeteye konuşan adı verilmeyen bir BAE’li yetkilinin ise “BAE savaş istemiyor. En önemli şey dünyanın bu bölgesine güvenlik ve istikrarın gelmesidir” sözleriyle Dubai’nin politikalarına yakın ifadeler kullanması dikkat çekmişti.