Koridordan 2 bin 964 tahliye: Erdoğan talep etmişti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi. Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 469 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya gittiğini, ayrıca bu şehirlerden yola çıkan ve bir gündür Rus ordusunca bekletilen tahliye konvoyundaki 350 sivilin de Zaporijya’ya ulaştığını ifade etti.

DÜNYA Ukrayna: Bir günde Mariupol’dan 2 bine yakın sivil tahliye edildi

ERDOĞAN TALEP ETMİŞTİ

Luganks bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Kremennaya kasabalarından 1467 sivilin güvenli bölgeye götürüldüğünü ifade eden Vereşçuk, Berdyansk’tan 10 otobüsle yola çıkan 408 sivilin ise güvenli bölgeye ulaştığını dile getirdi. Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Maruipol’deki siviller için koridor açacağını duyurmuştu.