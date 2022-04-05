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Dünya Koridordan 2 bin 964 tahliye Erdoğan talep etmişti
AVRUPA

Koridordan 2 bin 964 tahliye: Erdoğan talep etmişti

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi. Vereşçuk, Mariupol ve Berdyansk’tan 469 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya gittiğini, yine Rus ordusunca bekletilen konvoydaki 350 sivilin Zaporijya’ya ulaştığını açıkladı. Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Mariupol’deki siviller için koridor açacağını duyurmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koridordan 2 bin 964 tahliye: Erdoğan talep etmişti
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini söyledi. Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 469 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya gittiğini, ayrıca bu şehirlerden yola çıkan ve bir gündür Rus ordusunca bekletilen tahliye konvoyundaki 350 sivilin de Zaporijya’ya ulaştığını ifade etti.

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Luganks bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Kremennaya kasabalarından 1467 sivilin güvenli bölgeye götürüldüğünü ifade eden Vereşçuk, Berdyansk’tan 10 otobüsle yola çıkan 408 sivilin ise güvenli bölgeye ulaştığını dile getirdi. Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Maruipol’deki siviller için koridor açacağını duyurmuştu.

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