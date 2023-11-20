Koridorun arkasında ne var?

İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) insani yardım koridoru açılması için görüşmelere devam ediyor. Rum basını da son günlerde Gazze’nin ihtiyaç duyduğu yardımların Güney Kıbrıs üzerinden tedarik edilmesini sağlayacak deniz yolu kurulması konusunu ısıtarak işliyor. Rumların Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması için hayata geçireceği plan, akıllarda soru işareti bıraktı. Şu an Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan yapılan insani yardımların neden direkt Rum Kesimi’nden Gazze’ye yapılacağı merak ediliyor. İşte tüm bu gelişmeler üzerine cevap bekleyen sorular: