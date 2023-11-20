Koridorun arkasında ne var?

Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan yapılan insani yardımların neden direkt Rum Kesimi’nden Gazze’ye yapılacağı merak ediliyor.
İsrail’in Filistin’e saldırıları devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) insani yardım koridoru açılması için görüşmelere devam ediyor. Rum basını da son günlerde Gazze’nin ihtiyaç duyduğu yardımların Güney Kıbrıs üzerinden tedarik edilmesini sağlayacak deniz yolu kurulması konusunu ısıtarak işliyor. Rumların Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması için hayata geçireceği plan, akıllarda soru işareti bıraktı. Şu an Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan yapılan insani yardımların neden direkt Rum Kesimi’nden Gazze’ye yapılacağı merak ediliyor. İşte tüm bu gelişmeler üzerine cevap bekleyen sorular:
YAHUDİLER GAZZE’YE Mİ?
Neden insani yardım koridoru Rum tarafına açılmak isteniyor?
Rumların işin içine sokulmasındaki amaç nedir?
Gazze kıyılarında liman olmadığına göre asıl plan ne?
Kısa vadede teknelerle, orta vadede yüzer platform kurulması, uzun vadede ise liman yapılması neyin planı?
İnsani yardım görüntüsü altında, üçüncü ülkelerden getirilen Yahudiler Gazze’ye mi taşınacak?
SİLAH VE MÜHİMMAT SEVKİ
İnsani yardımın arka planında Gazze’ye silah ve mühimmat mı sevk edilecek?
İnsani yardım adı altında Gazze kıyılarını İsrail kontrol altına mı alacak?
Taşınan insani yardım Gazzelilere mi teslim edilecek, yoksa İsrail güçlerine mi?
HEDEF KIBRIS DEMOGRAFİSİ Mİ?
Yahudiler Kıbrıs’a yerleştirilip nüfus artışı mı sağlanacak?
ABD, Doğu Akdeniz, enerji havzası ve münhasır ekonomik bölge başlıklarında söz sahibi olmak için Gazze kıyısına askeri deniz üssü mü kurmayı planlıyor?