Korkaklar ordusu

İsrail, 1947’den bu yana Filistin topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor. Özellikle ramazan aylarında katliamlarına hız veren işgalci İsrail, hedef gözetmeden rastgele bombalama yaparak çocuğundan yaşlısına masum Filistinli sivillere saldırıyor.

1947'den günümüze Filistin toprakları

Bu ramazanda da Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri evlerinden zorla çıkartarak zulmüne devam eden İsrail, peşinden Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı.

Verilen tepkiler karşısında korkakça savaş uçaklarıyla Gazze'yi bombalamıştı. Gazze'yi hedef almaya devam eden İsrail'in saldırıları sonucu, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 31’i çocuk, 19’u kadın olmak üzere 119’a ulaştı.

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EN UFAK KARŞILIKTA KORKU İÇİNDELER

Tek bildiği rastgele bir şekilde Filistinlilerin üstüne bomba yağdırmak olan İsrail ordusu, Filistin tarafından verilen karşılık sonrası korku içinde kalıyor.

Bölgeden gelen fotoğraflar da bunu gözler önüne seriyor. Filistin tarafından verilen karşılık sonrası çalan sirenlerle birlikte işgalci İsrail güçleri, korku içinde yere uzanarak saklanıyor.

DÜNYA İşgalci İsrail'in saldırılarında Filistinli şehit sayısı 119'a yükseldi