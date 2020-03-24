Dünya Koronavirüs test sayılarında 20 gün içerisinde büyük artış yaşanacak
KORONAVİRÜS

Koronavirüs test sayılarında 20 gün içerisinde büyük artış yaşanacak

Türkiye'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü günden bu yana yapılan test sayısı 25 bine yaklaştı. Yurt içinde milyonlarca kit üretilmesine rağmen neden az kişiye test yapılıyor? sorusu da merak konusu oldu. Risklerin aşama aşama belirlendiğinin altını çizen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Ateş Kara, "Önce riskli ülkelerden, ardından tüm yurt dışından gelenlere test yapılması için karar alındı. Yeni aşamada ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olan herkese yapılacak. 20 gün içerisinde test sayısı çok yükseklere çıkacak" dedi.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından Avrupa merkezli küresel bir salgına dönüşen koronavirüsle ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a ulaştı.

Bugüne kadar yapılan test sayısı ise 25 bine yaklaşırken, herkesin merak ettiği şey 'çok sayıda kit olmasına rağmen neden az kişiye test yapılıyor?' sorusu oldu.

Prof. Dr. Ateş Kara.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Ateş Kara, ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görüldüğünün altını çizerek 12 günlük süre içerisinde yapılan test sayısının az olmadığını ifade etti.

"RİSK GRUBUNDAN HERKESE TEST YAPILACAK"

Sağlık Bilim Kurulu'nun riskleri aşama aşama belirlediğini vurgulayan Kara, "Biz ilk süreçte Çin'den gelenlere bu testleri uyguladık. İran ve Avrupa ülkelerini buna dahil ettik. En son aşamada ateşi ve öksürüğü varsa yurt dışından gelen herkese test yapma kararı aldık." dedi

"20 GÜN İÇERİSİNDE SAYI ARTACAK"

20 gün içerisinde Türkiye'deki test rakamlarının artacağını vurgulayan Kara, "Bilim Kurulu'nun artık vaka tanım önerisi şöyle: Ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. Bu kategorideki herkese test yapılsın dedik, önümüzdeki günlerde sayı çok yukarıya çıkacak. Bu aynı zamanda vaka çok olduğu için test yapılıyor anlamına gelmesin." dedi.

"VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

Vaka sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Kara, bundan sonraki süreçte halkın da çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

  • "Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi, toplu yaşam alanlarında, bulunduğumuz yerlerde, başka insanların bulunduğu yerlerde 1 metrelik mesafeyi korumamız lazım. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım. Özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız, en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Çıkacaksak da maske takarak çıkmamamız lazım"

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