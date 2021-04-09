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AVRUPA

Koronavirüs yoğun bakımında korkunç cinayet: Ses geliyor diye yaptı

Yunanistan'da korkunç bir cinayet yaşandı. Kovid hastası olan bir kişi aynı odayı paylaştığı entübe hastann bağlı olduğu cihazın fişini çekti. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izine rastladı.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs yoğun bakımında korkunç cinayet: Ses geliyor diye yaptı
Korkunç olay Yunanistan'da yaşandı.

Yunanistan'da bir hastanedeki koronavirüs yoüun bakım ünitesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

Kovid hastası olan bir kişi aynı odayı paylaştığı entübe hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

MAKİNENİN FİŞİNİN ÇEKTİ

Ülke basınında yer alan habere göre, adı açıklanmayan 76 yaşındaki hasta entübe edildiği için solunum cihazına bağlanmıştı.

Başkent Atina'daki bir hastanede bulunan ve bu cihaz olmadan nefes alamayan hastanın makinesinin fişinin çekildiği anlaşıldı.

PARMAK İZLERİ BULUNDU

Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izine rastladı.

Gelen haberlere göre, cinayet suçundan gözaltına alınan hasta oda arkadaşının solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.

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