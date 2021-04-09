Koronavirüs yoğun bakımında korkunç cinayet: Ses geliyor diye yaptı

Yunanistan'da bir hastanedeki koronavirüs yoüun bakım ünitesinde korkunç bir cinayet yaşandı.
Kovid hastası olan bir kişi aynı odayı paylaştığı entübe hastayı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
MAKİNENİN FİŞİNİN ÇEKTİ
Ülke basınında yer alan habere göre, adı açıklanmayan 76 yaşındaki hasta entübe edildiği için solunum cihazına bağlanmıştı.
Başkent Atina'daki bir hastanede bulunan ve bu cihaz olmadan nefes alamayan hastanın makinesinin fişinin çekildiği anlaşıldı.
PARMAK İZLERİ BULUNDU
Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatan polis solunum cihazına güç veren fişin üzerinde diğer hastanın parmak izine rastladı.
Gelen haberlere göre, cinayet suçundan gözaltına alınan hasta oda arkadaşının solunum cihazından gelen sesten rahatsız olduğu için makinenin fişini çekti.