Kosova-Sırbistan sorununa uluslararası toplumun çabaları sürüyor

Avrupa Birliği'nin Kosova-Sırbistan diyaloğundan sorumlu temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD'nin Batı Balkanlar özel elçisi Gabriel Escobar, iki ülke arasında tansiyonun düşürülmesi için bölgede temaslarını sürdürüyor.





İkili Kosova'da; Cumhurbaşkanı, Başbakan, muhalefet liderleri ve Sırp temsilciler ile bir araya geldi.





Görüşmelerde Kosova'nın kuzeyinde acilen tansiyonun düşürülmesi vurgusu yapıldı.





Kosovalı Sırpların katılımıyla yeni seçimin düzenlenmesi ve iki ülke arasında normalleşmeye ilişkin anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğinin altı çizildi.





Escobar bu taleplerin karşılanmamasının Kosova için olumsuz sonuçları olacağını söyledi.





Sırp Belediyeler Birliği taslak tüzüğünün bir an önce açıklanması gerektiğini belirtti.





İki yetkili Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile de bir araya geldi.





Kosovalı Sırpların düzenlenecek yeni seçime katılımının sağlanması gerektiği vurgulandı.





Görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan AB temsilcisi Lajcak, iki ülke arasındaki mevcut krize bir an önce siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.















