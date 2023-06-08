|
Dünya

Mehmetçik Kosova'da: NATO'nun talebi üzerine bölgede

Kosova’da yaşanan karışıklık üzerine NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın talebi üzerine görevlendirilen Türk Komando Taburu'nun Kosova'ya intikali tamamlandı. Askeri uçaklarla Priştine'deki Adem Yaşari Havalimanı'na ulaşan Mehmetçik, Sultan Murat Kışlası'nda konuşlandı. Komandolarımız bölgede barış ve istikrara katkı için ‘İhtiyat Birliği’ olarak görev yapacak.

Yeni Şafak
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Komanda Taburu, NATO'nun talebi sonrası Kosova'ya intikal etti.

Türk Komanda Taburu, NATO'nun talebi sonrası Kosova'ya intikal etti.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın talebi üzerine görevlendirilen komando taburunun Kosova’ya intikali tamamlandı. İhtiyat birliği olarak görevlendiren Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde konuşlu 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı komando taburunun bir kısmı daha Çorlu’daki askeri havalimanına geldi. Mehmetçik, buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından askeri uçaklarla Priştine’deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı’na ulaştı. Havalimanına gelen birliği Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı karşıladı. Askerler daha sonra konuşlanacakları Sultan Murat Kışlası’na intikal etti.



#TSK
#Kosova
#NATO
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Buğday fiyatları belli oldu! Buğday ve arpa fiyatı ne kadar?