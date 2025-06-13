Kosova'nın 26. kurtuluş yıldönümü

Kosova'da 26. kurtuluş yıldönümü kutlandı. NATO Barış Gücü Birlikleri (KFOR), 26 yıl önce Kosova ve Sırbistan'daki Sırp askeri ve polis hedeflerine yönelik bombalamaların ardından 12 Haziran 1999’da Kosova'ya girmişti. Sırp altyapısına yönelik saldırılar 24 Mart'ta başladı ve 10 Haziran'a kadar sürdü. 78 günlük süre boyunca herakata 13 NATO üyesi ülke katıldı. Yugoslavya'ya yönelik hava bombardımanı, Sırpların Kosova'daki Arnavutlara yönelik etnik temizlik kampanyasını durdurmak amacıyla gerçekleştirildi.