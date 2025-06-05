Trump gözünü Balkanlara dikti: Sınır dışı edilen göçmenler Sırbistan’a mı gönderilecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin ABD’den sınır dışı edilen göçmenleri alması için Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerine baskı yaptığı belirtildi.





Bloomberg’in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkelerine yapılan talepler devam ediyor. Söz konusu talepler, ABD’den gönderilen göçmenleri almak isteyen yabancı hükümet bulma yönündeki daha geniş bir stratejinin bir parçasını oluşturuyor.





Görüşmeler özel olduğu için kimliklerinin paylaşılmamasını isteyen kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bölge ofislerine konuyu gündeme getirme görevinin verildiğini söyledi. Yapılan görüşmelerin sonunda anlaşmaya varılıp varılmadığı ise netlik kazanmadı.





4 ÜLKEDEN GELEN GÖÇMENLER GÖNDERİLECEK

ABD Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Trump yönetimine Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen yarım milyon kişinin geçici yasal statülerini ellerinden almasına izin vermişti. Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri, Trump yönetiminin bunun bir sonucu olarak sınır dışı edilebilecek insanların gönderilmesi için olası adresler aradığını anlattı.





The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de nisan ayında ABD yönetiminin göçmenleri aralarında Moldova ve Kosova’nın da olduğu Balkan ülkelerine göndermek istediğini aktarmıştı. O dönemde basına yansıyan haberlerde ABD’nin sınır dışı etmek istediği göçmenlerin gönderileceği ülkeler arasında Sırbistan’ın adı geçmemişti.





SIRBİSTAN, TRUMP AİLESİ İÇİN ÖZEL ÖNEME SAHİP

Sırbistan, Trump ailesi için de özel bir öneme sahip. Başkent Belgrad, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın kurucularından olduğu bir yatırım firması tarafından yapılması planlanan Trump Tower Belgrad’a ev sahipliği yapacak. Trump, Trump Organization şirketinin kontrolünü iki büyük oğlu Eric Trump ve Donald Trump Jr.’a devretmişti.



