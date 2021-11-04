Kovid-19 hapına dünyada ilk onay

İngiltere, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde Merck firmasının ürettiği ilacın kullanımına şartlı yetki verildi.

İngiltere böylece Kovid-19'a karşı geliştirilen bir ilaca dünyada ilk onayı veren ülke oldu.

Yetkililer, vatandaşların, Molnupiravir adlı ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı.

İLK ÜLKE İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada Kovid-19 için evde alınabilecek bir antivirali onaylayan ilk ülke." dedi.

Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Servisine (NHS) atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i mümkün olan en kısa sürede ulusal çalışma yoluyla hastalara dağıtma planı belirlemek için NHS ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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SEMPTOMLARI HAFİFLETİYOR

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ABD’li ilaç firması Merck tarafından geliştirilen ve Kovid-19 tedavisindeki ilk hap formundaki ilaçtan 480 bin adet satın almak için anlaşma yapmıştı. Merck’in geliştirdiği Mulnupiravir adlı ilacın, Kovid-19 kaynaklı ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığı ve virüsün ağır semptomlarını hafiflettiği klinik çalışmalarda kanıtlanmıştı.

PFİZER HAPLARI DA SİPARİŞ EDİLMİŞTİ

Hükümet ayrıca, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere, Pfizer tarafından üretilen ve klinik çalışmalarının devam ettiği Ritonavir adlı ilaçtan 250 bin adet sipariş edildiğini aktarmıştı.

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