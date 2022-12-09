Dünya Kral Charlesın adına basılan paralar dolaşıma giriyor
AVRUPA

Kral Charles’ın adına basılan paralar dolaşıma giriyor

İngitere'nin yeni kralı Charles'ın adına basılan ilk paralar, ülke genelindeki posta şubelerine ulaştı. Tedavüle giren paralar kamuoyuna tanıtıldı. 4,9 milyon adet 50 penilik madeni para, bugünden itibaren dolaşıma giriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Kral Charles’ın adına basılan paralar dolaşıma giriyor
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İngitere'nin yeni kralı Charles'ın adına basılan ilk paralar, ülke genelindeki posta şubelerine ulaştı.

Tedavüle giren paralar kamuoyuna tanıtıldı.

4,9 milyon adet 50 penilik madeni para, bugünden itibaren dolaşıma giriyor.

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