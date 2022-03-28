Kraliçe’nin ekibi dağılıyor

Tarihte “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” olarak bilinen İngiltere, 1926 ve 1949’da yapılan düzenlemelerle, vaktiyle yönettiği ülkelerle bağlarını bugün de yoğun biçimde devam ettiriyor. “İngiliz Devletler Topluluğu” (Commonealth Nations) adıyla bilinen bu ülkelerden 15’inin devlet başkanı ise, doğrudan Kraliçe İkinci Elizabeth. Birleşik Krallık’ın dışında Kraliçe’nin yönettiği ülkeler Antigua-Barbuda, Avustralya, Bahamalar, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Saint Kitts-Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent-Grenadines, Solomonlar ve Tuvalu.

Geçtiğimiz yıl Barbados’un Kraliçe’nin hâkimiyetinden ayrılarak cumhuriyete geçiş yapması, Topluluk içindeki diğer bazı ülkelerde de benzer süreçleri tetikledi. Kraliyet idaresine yönelik tepkiler giderek daha yüksek sesle dile getirilirken, monarşi mensupları ziyaret ettikleri ülkelerde protesto gösterileriyle karşılanıyor.

1952’DEKİ MANZARA

Babası Altıncı George’un ölümüyle 1952’de tahta oturan Kraliçe Elizabeth, o dönemde Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan’ı yönetiyordu. Sonrada bazı küçük ülkeler birliğe eklenirken, Pakistan gibi ülkeler de bağımsızlıklarını ilân ederek, İngiltere’yle organik bağlantılarını kâğıt üzerinde koparmayı seçti.

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TARTIŞMALAR BİTMEDİ

İngiltere’nin yönettiği geniş coğrafyada meydana gelen insan hakkı ihlalleri ve iç çatışmalar, akıllara kolonyalist dönemdeki uygulamaları getirirken, İngiliz Devletler Topluluğu’nun fonksiyonu konusunda da kafa karışıklıklarına yol açtı. En ünlüsü Güney Afrika’daki ırkçı Apartheid rejimi olmak üzere, çok sayıda olumsuz örnek, monarşiyi yönettiği halklar karşısında zor durumda bıraktı. Yıllık toplantıların, insan hakları konusunda karneleri zayıf olan bazı ülkelerde düzenlenmesi de, Topluluk’un sert eleştirilerle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

İletişim faciası

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın büyük oğlu Prens William ve eşi Kate Middleton’ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Jamaika’da yaşanan bir kare, Kraliyet ailesinin halkla ilişkiler ve iletişim stratejisinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Yerli halkla tel örgülerin ötesinden selamlaşırken ortaya çıkan kareler, “beyaz adamın yerlilerle ilişkisi”ne dair bütün olumsuz hatıraları yeniden depreştirdi. William, yoğun protestolarla gölgelenen temasları sırasında yaptığı konuşmada da, kölelikle ilgili “üzüntülerini” dile getirmekle yetindi, ancak özür dilemekten kaçındı.

DÜNYA Jamaika Kraliçe’nin tahtını tekmeledi