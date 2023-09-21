Kremlin duyurdu: Aliyev ile Putin telefonda görüştü

"İlham Aliyev, 20 Eylül’de Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü Birliği askerlerinin trajik ölümü nedeniyle özür diledi ve derin üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı. Bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıkları yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti"