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Kremlin duyurdu: Aliyev ile Putin telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Karabağ'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

13:05 . 21/09/2023 Perşembe
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki ölümü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziyelerini sundu. Görüşmeye ilişkin açıklama Kremlin'den geldi.


'Kapsamlı bir soruşturma yürütülecek'

Açıklamada, İlham Aliyev’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziyelerini ilettiği belirtilerek,
"İlham Aliyev, 20 Eylül’de Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü Birliği askerlerinin trajik ölümü nedeniyle özür diledi ve derin üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı. Bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıkları yakın temas halindedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade etti"
denildi.


‘Putin ve Aliyev Karabağ ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı'

İki liderin Dağlı Karabağ’da tam ateşkes konusunda varılan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, “Her iki taraf da, Rus Barış Gücü Birliği’nin yardımı ile Dağlık Karabağ'daki çatışmaların tamamen sonlandırılması konusunda varılan anlaşmanın tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda Bakü ve Hankendi temsilcileri arasında barış gücünün arabuluculuğu ile başlayan müzakerelere büyük önem veriliyor” vurgusu yapıldı.


‘Putin ve Aliyev Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturacak adımları görüştü’

İki liderin Dağlık Karabağ'daki durumu geleceğe dönük istikrara kavuşturmak ve insani sorunların üstesinden gelmek için öncelikli adımları da görüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bölgedeki durumu geleceğe dönük istikrara kavuşturma ve insani sorunların üstesinden gelme konusunda öncelikli adımlar tartışıldı. Vladimir Putin, Karabağ'daki Ermeni nüfusunun haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Azerbaycan tarafının bu konularda Rus barış gücü ile etkileşime girmeye hazır olduğu teyit edildi”


'Putin ve Aliyev üçlü anlaşmalar çerçevesinde çalışmayı sürdüreceklerini doğruladı'

Putin ve Aliyev’in 2020-2022 döneminde yapılan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaları yoğunlaştırma konusunda anlaştıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Öncelikle ulaşımdaki engellerin kaldırılması, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi ve Bakü ile Erivan arasındaki barış anlaşmasının hazırlanması olmak üzere, 2020-2022 yıllarında üst düzeyde varılan üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı” ifadeleri yer aldı.



#Rusya
#Azerbaycan
#Ermenistan
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