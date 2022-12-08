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Kremlin: Kırım saldırı riski altında

Kremlin sözcüsü Peskov Ukrayna savaşına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kremlin, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın, Ukrayna saldırısı tehlikesi altında olduğunu belirtti.

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Kremlin: Kırım saldırı riski altında
Kremlin sözcüsü Peskov

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın, Ukrayna saldırısı tehlikesi altında olduğunu belirtti.

UKRAYNA KIRIM'A SALDIRABİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Kırım yarımadası hakkında konuşurken, ''Şüphesiz riskler var. Çünkü Ukrayna terör saldırıları düzenleme politikasını sürdürüyor'' dedi.

Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, Kırım'ın savunmalarını güçlendirme çalışmalarının 'etkili olduğunu' söylerken, bunların bir saldırıyı durdurmaya yetip yetmeyeceği ile ilgili yorum yapmadı.

Kırım basınında bugün patlama sesleri duyulduğu ile ilgili haberler yer almış, daha sonra Kremlin yanlısı vali sese bir dronun vurulmasının sebep olduğunu söylemişti.

Kiev, Rusya'nın 2014'te yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım'ı geri alacağına dair söz vermişti. Ukrayna, savaş boyunca Kırım'daki Rus askeri noktaları sıkça hedef aldı. Ukrayna kuvvetleri, ayrıca Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüyü de patlatmıştı.

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