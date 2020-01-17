Dünya Kremlin Putin, Berlindeki Libya Konferansına katılacak
ASYA

Kremlin: Putin, Berlin’deki Libya Konferansı’na katılacak

Kremlin’den yapılan resmi açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Berlin’de gerçekleşmesi planlanan Libya konulu konferansa katılacağı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Ocak’ta Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Berlin’i ziyaret edecek” denildi.

Bild: Merkel, Libya konferansı konusunda Erdoğan'a boyun eğdi
DÜNYA
Bild: Merkel, Libya konferansı konusunda Erdoğan'a boyun eğdi
  • Putin, pazar günü Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak Libya Konferansı’na katılacak. Gerçekleşmesi planlanan konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak.

Öte yandan Libya’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac ve Libya’nın darbeci generali Hafter’in de konferansta yer alacağı belirtildi.

Berlin'deki Libya Konferansı'nda kalıcı barış anlaşması görüşülecek
DÜNYA
Berlin'deki Libya Konferansı'nda kalıcı barış anlaşması görüşülecek
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.
Ürün güvenliğidüzenlemesi TBMMde

Ürün güvenliği
düzenlemesi TBMM'de

​AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı.
Açıklamam doğru olmaz

'Açıklamam doğru olmaz'

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama.
Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Doğu Akdeniz'in kilit ülkesi

Libya'da neler oluyor? Türkiye neden asker gönderiyor?
7 ilden<br>arama ekibi

7 ilden
arama ekibi

Onlarca kişi üniversiteli Gülistan'ı arıyor.
Yetki versinler<br>biz bulalım

Yetki versinler
biz bulalım

MHP lideri Bahçeli CHP'ye tepki gösterdi.

Sürpriz imza

Sürpriz imza

Yunus Mallı kiralık olarak transfer oldu.
14-15 kişilik<br>araçlar olacak

14-15 kişilik
araçlar olacak

​Adalar Belediye Başkanı Gül yeni sistemi anlattı.
Ağlatan veli

Ağlatan veli

Şehit kızının karnesini ​emniyet müdürü aldı.
ÇED Raporu onaylandı

ÇED Raporu onaylandı

Bakan Kurum Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu.
Patates öldürdü

Patates öldürdü

​Nefes borusuna kaçtı, 1 ay sonra hayatını kaybetti.
Esed<br>Halep'e saldırıyor

Esed
Halep'e saldırıyor

​Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç başladı.
Bugün<br>hareket edecek

Bugün
hareket edecek

​Enerji Bakanı Yavuz sondaj gemisinin yeni rotasını açıkladı.
Tehlike çanları

Tehlike çanları

Beydağ Barajı'nda kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek.
Tüketiciyi üzeni<br>biz de üzeriz

Tüketiciyi üzeni
biz de üzeriz

İntihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete büyük ceza.
Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Hafter'in siyasi çözüm derdi yok

Libya diplomasisi sürüyor: Dünyanın gözü Berlin'de olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.