​Kremlin: Rusya savaş isteyecek son ülke

Yabancı basında yer alan bilgilere göre Ukrayna'da ayrılıkçıların elindeki Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu. Kentte gönderilen SMS'ler ile halk askerlik yapmaya çağrıldı.
Diğer yandan Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı süresiz bir şekilde uzatıldı. Kremlin'den yapılan en son açıklamada, "Batının Ukrayna için işgal tarihi vermesi aksi sonuçlara yol açabilir" denildi. Beyaz Saray'dan Rusya'nın her an saldırabileceği yönünden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan Biden kriz için Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak.
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ABD ve NATO’nun kendilerine verilen yanıttan memnun olmadıklarını her platformda duyuran Rusya, güvenlik garantileri taslağı konusunda cevap mektubu yayınladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 11 sayfalık mektupta, Ukrayna’nın NATO’ya dahil edilmesi durumunda Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceği ifade edilerek, \"Ukrayna NATO’ya kabul edilirse, Kiev’deki rejimin Kırım’ı güç yoluyla geri alma girişiminde bulunarak Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca ABD ve müttefiklerini Rusya’yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar\" denildi.
Rusya’nın ABD’nin kendilerine yeterli cevabı vermediği savunulan mektupta, \"Bunlar, NATO’nun daha fazla genişlemesinin reddedilmesi, ’Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyesi olacağı’ belirtilen ’Bükreş Formülünün’ geri çekilmesi ve herhangi bir askeri faaliyet yürütmek için altyapılarının kullanımı ve saldırı nitelikli olanlar dahil askeri kabiliyetlerin ve NATO altyapısının Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin imzalandığı 1997 yılındaki durumuna geri dönüşü dahil olmak üzere daha önce SSCB’de yer alan ve İttifak üyesi olmayan devletlerin topraklarında askeri üsler kurulmasının reddedilmesidir” denildi.
Bu hükümlerin Rusya için ilkesel öneme sahip olduğu aktarılan mektupta, “Rus tekliflerinin bir paket niteliği taşıdığı göz ardı edildi, bilhassa ’uygun’ konular seçildi, bunlar ABD ve müttefikleri için avantajlar oluşturacak yönünde büküldü. ABD’li yetkililerin retoriği gibi, bu yaklaşım da Washington’un gerçekten Avrupa’nın güvenlik durumunu düzeltmeye kararlı olduğuna dair meşru şüpheleri pekiştiriyor” denildi.
Rusya sınırlarına yakın yerlerde artan ABD ve NATO askeri faaliyetleri endişe verici olduğu vurgulanan mektupta, “Bizim kırmızı çizgilerimiz ve temel güvenlik çıkarlarımız ile Rusya’nın onları koruma konusundaki egemen hakkı göz ardı edilmeye devam ediyor. Rusya topraklarındaki belirli bölgelerden askerlerin çekilmesine yönelik nihai talepler ve buna daha sert yaptırım tehditleri kabul edilemez ve gerçek mutabakatlara varma umutlarını baltalıyor” denildi.
Mektupta, “ABD ve müttefikleri tarafından güvenliğimizin sağlanmasıyla ilgili kesin, yasal olarak bağlayıcı garantiler sunulması konusunda anlaşma yapmaya ABD tarafının hazır olmaması nedeniyle Rusya, askeri-teknik önlemlerin uygulanması da dahil karşılık vermek zorunda kalacaktır\" ifadeleri kullanıldı.
2014 yılında Kırım’ı ilhak ettikten sonra gerilimi tırmandıran ve Ukrayna’daki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya ile Ukrayna arasındaki gergin bekleyiş devam ediyor… Taraflar konuyla ilgili birbirleriyle çelişen açıklamalar yaparken, savaş çıkaracak ifadeler de gelmeye devam ediyor…
Son günlerde Rusya’nın “Tatbikat bitince Ukrayna sınırındaki askerlerimiz bölgeden ayrılacak” açıklamalarına ABD’den çok sert bir açıklama geldi.
Dün başta NATO ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke Rus askerlerinin bölgeden ayrıldığına dair bir işaret olmadığını açıklarken dün gece ABD’den çok daha net bir iddia geldi.
ABD’den ismini açıklamayan üst düzey bir yetkili Associated Press haber ajansına konuştu.
Güvenlik gerekçesiyle kimliğini açığa çıkarmayan yetkili, Rusya’nın askerlerini çekmek bir yana Ukrayna sınırına daha çok asker yığdığını öne sürdü.
Yetkili, “Rusya, Ukrayna sınırına 7 bin ek asker göndererek sayıyı artırdı” dedi.
Moskova yönetimi bu konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar Ukrayna ordusunun kendilerine saldırdığını duyurdu.
Hafta başında Rus parlamentosunda resmi olarak tanınması için oylama yapılan ayrılıkçı gruplardan “Luhansk Halk Cumhuriyeti” Ukrayna ordusunun havan toplu, makineli tüfekli ve bomba atar ile saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Rus haber ajansı Interfax’a konuşan grup, “Ukrayna ordusu, ateşkesi ihlal etti ve ağır silahlarla saldırdı” açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili Kiev’den bir açıklama gelmedi.
Rusya Ukrayna'ya saldırı planı olmadığı konusunda ısrarlı. Ancak Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal ettiği ve topraklarını ele geçirdiği için tehdit ciddiye alınıyor.
Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla Rus askeri konuşlandırıldı ve 30 bini aşkın askeri de Ukrayna ile 1.084 km. sınırı olan Belarus'ta tatbikat yapıyor. ABD Başkanı Joe Biden, toplam sayılarının 150.000 olduğunu söylüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, muharebe tatbikatlarını tamamladıktan sonra bazı birimlerini karargâhlarına geri göndereceğini ancak büyük tatbikatların hala devam ettiğini söyledi.
Belarus tatbikatlarının 20 Şubat'ta sona ermesi planlanıyor.
ABD, Rus işgalinin hala çok gerçek bir tehdit olduğuna inanıyor, ancak Vladimir Putin'in böyle bir kararı olup olmadığı bilinmiyor.
Birçok Batılı hükümet, tehdit nedeniyle vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı ve Biden'ın en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rus kuvvetlerinin önemli miktarda zayiata yol açacak büyüklükte olduğu uyarısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı, Batı'ya \"panik\" yaymama çağrısında bulundu. Fransa, Putin'in asıl amacının daha iyi bir güvenlik anlaşması elde etmek olduğuna inanıyor; Almanya Başbakanı ise Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.
Putin, Rusya'nın savaş istemediğinde ve \"müzakerelere gitmeye hazır\" olduğunda ısrar ediyor; ancak Batı'nın saldırgan yaklaşımı olarak nitelediği durum devam ederse \"uygun misilleme askeri-teknik önlemleri\" almakla tehdit ediyor.
Politico ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya’nın Ukrayna’yı ‘işgale’ 20 Şubat’ta başlayabileceğini duyurdu.
Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat’ta biteceğinin altını çizen Politico, bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu ve Rusya'nın atacağı adımların gerçek niyetini gözler önüne sereceğini öne sürdü.<br><br>
İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Ukrayna’yı muhtemel işgal planını yayınladı.
Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alınan son istihbarat raporlarının ardından Rusya’nın Ukrayna'yı \"başka bir uyarıda bulunmadan\" işgal edebileceğini belirterek, \"Rusya, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birliklerin üslere döneceğini iddia etti. Rus güçlerinin, Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya, daha fazla uyarı yapmadan işgali gerçekleştirebilecek önemli bir askeri varlığı elinde tutuyor\" dedi.
Savunma Bakanlığı, “Başkan Putin'in muhtemel işgal ekseni gösterilmektedir” başlığıyla 2 aşamalı muhtemel işgal planına ait paylaştığı haritada, birinci aşamada Rusya'nın Belarus sınırı boyunca iki noktadan ve Rusya’nın batı sınırından bir noktadan Kiev'e doğru kara harekatı gerçekleştirebileceğini belirtti.
Haritada ayrıca, iki noktadan Dnipro'ya, Kırım'dan Mariupol'a ve Rusya sınırından Luhansk yönüne doğru potansiyel birinci aşama yer hareketlerine yer verildi.<br><br>İkinci aşamada ise, Kırım'dan Mykolaiv'e ve Dnipro'dan Vinnytsya'ya doğru potansiyel ikinci aşama yer hareketleri yer aldı.
Savaş için yeni tarih verdiler: İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı
Güvenlik garantileri taslağı konusunda ABD ve NATO'ya cevap mektubu yayınlayan Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda Ukrayna'nın güç kullanarak Kırım'ı geri almak isteyeceği ve bunun da Rusya ve ABD müttefikleriyle silahlı çatışmaya neden olabileceğini bildirdi. Amerikan Politico gazetesi ise saldırı için yeni bir tarih verdi. Konunun uzmanları ile görüşen gazete Rusya'nın Ukrayna'yı 'işgale' 20 Şubat'ta başlayabileceğini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planını yayınladı.
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Rusya Ukrayna ile ilgili son dakika haberleri art arda gelmeye başlıyor. İki ülke arasında yaşanan kriz \"Rusya Ukrayna savaşı başlayacak\" iddialarını güçlendirirken, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ayrılıkçılarla yaşanan çatışmalar Rusya Ukrayna krizi ile ilgili gerilimin daha da artmasına neden oluyor.<br><br>
CASUS BULUNDU<br><br>Reuters'tan gelen bir son dakika bilgisine göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar Kiev'in doğu Ukrayna'da kontrol ettikleri toprakları zorla ele geçirme planını ortaya çıkardıklarını iddia etti. Aynı zamanda ayrılıkçılar, Ukrayna casusu olduğunu söyleyen bir adama ulaştıklarını da söylemiş.
2018 YILINDAN BERİ GÖREVDE OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR<br><br>Ayrılıkçıların Dontesk kentinde gözaltına aldıkları kişi, Rusya'nın devlete ait bir televizyonuna verdiği röportajda, önceki gece Ukrayna'nın ayrılıkçı bir komutanın aracını havaya uçurmasına yardım ettiğini ve bunun yanı sıra silah ve patlayıcı kaçakçılığı yaptığını söyledi. Casus ayrıca, 2018 yılından beri görevde olduğunu de dile getirdi.
\"AMİRİM BENİ UYARDI\"<br><br>Amirinin kendisine Donetsk kentindeki yüksek apartman bloklarından uzak durmasını söylediğini, çünkü buranın topçu tarafından hedef alınacağını söylediğini de sözlerine ekledi.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İDDİASI<br><br>Yetkililer dün, Luhansk bölgesinde insanları tahliye etmek için olan bir yolda içi bomba yüklü bir araç bulduğunu söyledi.
\"PATLAMALARDAN UKRAYNA'NIN SORUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ\"<br><br>Bölgedeki yetkililer ayrıca, bu gece yerel bir doğal gaz botu hattı ile benzin istasyonunda patlamaların meydana geldiğini ve bunların arkasında Ukrayna olduğuna dair düşünceleri olduğunu dile getirdi.
UKRAYNA YALANLADI<br><br>Ukrayna ise 'ele geçirme' planını jet hızıyla yalanladı ve casus iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
MERMİLERDEKİ AYRINTI<br><br>Ukrayna ordusu ise Rusya'yı mermileri sanki Ukraynalı olduklarını göstermek için taklit etmekle suçladı ve paralı askerlerin Rus özel kuvvetleri ile iş birliği içinde olduğunu, yaşananları bir provokasyon olduğunu söyledi.
AVRUPA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR<br><br>Nitekim Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Güvenlik Gözlemcisi Genel Sekreteri Helha Schmid ve Polonya Dışişleri Bakanı Sbginiew Rau Cuma günü yaptıkları açıklamada konu ile ilgili bir bildiri yayınladılar.
ORTAK BİLDİRİ<br><br>Yayınlanan ortak bildiride, \"Ukrayna hükümet güçlerinin yakın bir askeri harekatı hakkında dezenformasyonun yayılmasını esefle karşılıyoruz. Bu durum, çatışma bölgesindeki sivil nüfusu kritik bir biçimde etkiliyor.\" sözlerine yer verdi.
YILLARDIR DEVAM EDEN MESELE<br><br>Rusya'yı destekleyen isyancılar, Doğu Ukrayna'nın büyük bir bölümünü ele geçirdi. Kırım ise 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edildi. Ukrayna, doğuda yaşanan bu çatışmalar sonucunda 14 binden fazla kişinin öldüğünü ifade ediyor.
SAHTE BAYRAK OPERASYONLARI<br><br>Batı ve Kiev'de suçu başka bir tarafa yüklemek amacı ile işlenen sahte bayrak operasyonları iddiaları artıyor ve Ukrayna bu durumdan dolayı endişe duyuyor.
RUSYA: İŞGAL PLANIMIZ YOK<br><br>Buna karşın ise Rusya her zaman olduğu gibi işgal planını yalanlayarak sahte operasyon söylentilerini reddediyor.
BATI NEYİ TAKİP EDİYOR?<br><br>Batı ise gözünü sahte bayrak operasyonlarına dikmiş durumda. Batılı devletler Rusya'dan bir sahte bayrak operasyonu geleceğini düşündükleri için flaş açıklamaları önemle takip ediyor.
ZELENSKY'DEN AÇIKLAMALAR<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise dün krizle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. \"Üçüncü bir dünya savaşına ihtiyacımız yok\" diyen Zelensky, \"Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de bir tehdit\" diyerek Avrupa'daki güvenlik sorununu ele almak için düzenlenecek kongrede Türkiye'nin de yer almasını istedi.
YAPTIRIM TEHDİDİ<br><br>Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.
\"RUSYA'NIN GELECEĞİ\"<br><br>Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Von der Leyen, \"AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir.\" dedi.
Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Bulunan casus ortalığı karıştırdı
Olası bir Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın endişelendiği bir konu olmaya devam ediyor. Son olarak dün, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin yaşadığı çatışmalar Rusya Ukrayna krizi ile ilgili durumu daha da kritik bir noktaya taşıdı. Reuters'tan gelen bir son dakika haberi de bunu destekler nitelikte. Gazete Rus yanlısı ayrılıkçıların planını ortaya çıkardığını ve bir casusa ulaştığını iddia etti. Batı'nın ise takip ettiği önemli bir şey var. İşte haberin ayrıntıları...