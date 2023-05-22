Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan ve Putin sözünün eridir

Erdoğan ve Putin’in popülizmle uğraşmadıklarını vurgulayan Peskov, “Putin ve Erdoğan, büyük siyasi deneyime sahip çok ciddi siyasi figürlerdir. Sözünün de eridirler.” dedi. Peskov, her iki liderin de halklarının yararı için çalıştıklarını belirterek

“En önemlisi, karşılıklı yarar sağlayan ikili ilişkilerle ilgili belirli, somut meselelerle ilgilenirler. Bu iki ülke halkı için önemlidir.”