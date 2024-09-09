Kremlin'den 'İran'a füze sevkiyatı' açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Peskov, İran'ın önemli ortak olduğunu belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, en hassas alanlar dahil mümkün olan tüm alanlarda işbirliğimizi ve diyaloğumuzu geliştiriyoruz. Bunu iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
"Ukrayna konusunda ilerleme yok"
Sözcü Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın detaylı şekilde yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.