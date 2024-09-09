Kremlin'den 'İran'a füze sevkiyatı' açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaşta Kiev yönetimi sürpriz bir hamlede bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkese yönelik bir plan hazırladığını ve bunu ABD Başkanı Joe Biden ile paylaşmak istediğini açıkladı. Şu anda hiçbir şey paylaşmadıklarını ifade eden Zelenski, ilk temasın Biden ile olacağını söyledi. Rusya ile arasındaki süren çatışmalarda geçtiğimiz haftalarda farklı bir strateji izlemeye başlayan Ukrayna, Rus topraklarında ilerlemeye başlamış ve bu gelişme üzerine savaşın Rusya topraklarına taşındığı ifade edilmeye başlanmıştı.