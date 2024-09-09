|
Dünya

Kremlin'den 'İran'a füze sevkiyatı' açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği iddialarını reddetti. Peskov, Rusya ve İran arasında böyle bir silah transferinin söz konusu olmadığını vurguladı.

14:55 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.


İran'ın Rusya'ya füze sevk ettiği iddialarını değerlendiren Peskov,
"Bu bilgileri gördük. Bu tür bilgi her zaman gerçeğe dayalı olmuyor"
dedi.

Peskov, İran'ın önemli ortak olduğunu belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi, en hassas alanlar dahil mümkün olan tüm alanlarda işbirliğimizi ve diyaloğumuzu geliştiriyoruz. Bunu iki ülke halklarının çıkarları doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


"Ukrayna konusunda ilerleme yok"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna meselesinin çözümüne dair barış planı hazırladığı yönündeki haberlere de değinen Peskov, bu planın detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek,
"Hiçbir planı görmeden reddetmiyoruz ama neyin söz konusu olduğunu anlamalıyız"
dedi.

Peskov,
"Ukrayna'daki çatışmanın barış araçlarıyla sonlandırılması konusunda herhangi bir ilerleme yok. Avrupa ülkelerinden bu konuda çeşitli açıklamalar görüyoruz ancak bu süreci ve Batı'yı yöneten ülkeden açıklama yapıldığını göremiyoruz" i
fadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturmanın detaylı şekilde yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



#Almanya
#İran
#Peskov
#Rusya
#Ukrayna
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10-13 EYLÜL BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de neler var?