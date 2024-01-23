Kremlin'den Türkiye açıklaması: Süreç devam ediyor

Rusların sıcak deniz rüyasını işitmişsinizdir. Çokları bu rüyanın hedefini Akdeniz zanneder ama aslında Hint Okyanusu’dur. Rusya’nın Hint Okyanusu’na çıkması için de iki güzergâh vardır. Birisi Boğazlardan geçip, Akdeniz’i aşıp Süveyş’ten Kızıldeniz’e girdikten sonra çıkmak, diğeri de Kafkaslardan inip, İran’dan geçip Basra Körfez’inden çıkmak. Ruslar, daha doğrusu o gün için Sovyetler, İsrail’in Süveyş’i işgal ettiği dönemde Mısır’ın yakınlaşma isteğine kayıtsız kalmamış ve hayli etki sahibi olmuştu.