Kremlin'den Türkiye açıklaması: Süreç devam ediyor

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Harkiv kentine yönelik sabah saatlerinde saldırı düzenlediğine dikkati çeken Peskov, bunun Ukrayna ordusunun hafta sonu düzenlediği, Donetsk'te 28 kişinin ölümüne neden olan saldırıya yanıt olmadığını kaydetti.
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrine hafta sonu Ukrayna ordusunca yapılan saldırıda 28 kişi ölmüş, en az 20 kişi yaralanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm sorumlu hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bu saldırıyı kınama çağrısında bulunmuştu.
Kremlin de bu saldırıyı "korkunç terör eylemi" olarak nitelendirerek kınamıştı.